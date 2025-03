SF Baumberg sehnen den Befreiungsschlag herbei

Hierzu ist eine deutliche Leistungssteigerung in puncto Konzentration und Einsatzbereitschaft über die gesamte Spieldauer erforderlich, denn angesichts der Konstellation könnte eine erneute Niederlage die Baumberger in noch größere Bedrängnis bringen – der Abstand zum rettenden Ufer kann auf sechs Punkte anwachsen und ein Abrutschen vom möglichen auf den sicheren Abstiegsplatz ist denkbar. Schlimmstenfalls müssen sogar vier Mannschaften aus der fünften Liga den bitteren Gang in die Landesliga antreten. Grund: In der Regionalliga West befinden sich der Wuppertaler SV und der KFC Uerdingen in Abstiegsnöten.