Die Baumberger wollen ihre starke Serie fortsetzen. – Foto: Patrik Otte

SF Baumberg prüfen ihre Serie in Essen Am Sonntag kommt es bei der SpVg Schonnebeck zum Duell zweier der formstärksten Teams der Oberliga. Baumberg ist seit zwei Monaten ohne Niederlage.

In diesen Tagen fiebert Salah El Halimi, Trainer der Sportfreunde Baumberg, gleich mit zwei Mannschaften besonders mit. Priorität haben natürlich seine Oberliga-Fußballer, doch auch die marokkanische Nationalmannschaft – das Überraschungsteam bei der Weltmeisterschaft in Katar – sorgt derzeit für viel Euphorie beim Coach mit Wurzeln in dem nordwestafrikanischen Land. „Wir freuen uns mit ihnen. Es ist überragend, was für eine mannschaftlich geschlossene Leistung sie zeigen – ganz unabhängig von der individuellen Klasse“, sagt der 46-Jährige.

Wie auch die Marokkaner, die an diesem Samstag (16 Uhr) im WM-Viertelfinale gegen Portugal antreten, haben sich auch die Sportfreunde zuletzt in starker Verfassung präsentiert. Seit zwei Monaten hat das Team von der Sandstraße kein Spiel mehr verloren. Am Sonntag (15 Uhr) steht diese Serie bei der SpVg Schonnebeck erneut auf dem Prüfstand. „Seit Wochen müssen wir aufgrund von Verletzungen und Krankheit immer wieder auf Stammspieler verzichten. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch die vermeintlich Unersetzbaren ersetzen kann. Es geht nur im Kollektiv – ob man angreift, oder verteidigt“, erklärt El Halimi das Erfolgsrezept. Immer wieder würden andere Spieler wie zum Beispiel Subaru Nishimura, Panagiotis Koukoulis, Ben Harneid, Hassan Turay oder Milan Burovac in die Bresche springen und das junge Team durch die verbliebenen Routiniers wie Louis Klotz getragen. „Das ist das, was uns ausmacht. Früher waren wir vielleicht abhängiger von ein, zwei Spielern. Das hat sich nach den Abgängen von Alon Abelski und Ivan Pusic etwas verändert“, sagt El Halimi. Auch Schonnebeck in Topform