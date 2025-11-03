SF Baumberg klettern Stück für Stück nach oben

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg feierten am zwölften Spieltag den enorm wichtigen 2:0 (1:0)-Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Meerbusch, dem sie die erste Niederlage nach ihrer Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen zufügten.

Die Sportfreunde hingegen kletterten nach dem sechsten Saisonsieg mit 21 Zählern auf den dritten Rang – vier Punkte hinter Tabellenführer Ratingen 04/19, der allerdings mit einem Spiel im Rückstand ist nach der Absage des Topspiels beim KFC Uerdingen am Freitagabend. „Wir schielen auch nicht mit einem halben Auge nach oben. Wir wollen primär Punkte für den Klassenerhalt sammeln und den Abstand bis zur Winterpause halten oder vergrößern. Alles andere ist Bonus“, betonte SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der gegenüber der Vorwoche (5:1 beim 1. FC Kleve) Berkem Kurt für den erkrankten Baris Sarikaya in die Startelf gegen Meerbusch beordert hatte.

Beide Teams lieferten sich ein von der Taktik geprägtes Spiel. Die Kontrahenten erwiesen sich wie zuletzt defensiv als äußerst stabil, sodass kein Chancenfestival stattfand. Nach einer Viertelstunde verbuchten die Blau-Gelben die erste Möglichkeit: Dion Gutaj steckte auf Florian Berisha, der die Kugel ans rechte Außennetz setzte (15.). Danach schalteten auch die clever agierenden SFB in den Angriffsmodus: Im Gegenzug schoss Timo Hölscher nach einer Rechtsflanke des unermüdlichen Kurt über das Gehäuse (16.), bevor der überragende Ben Harneid drei Gegenspieler umkurvte und mit seiner gechipten Flanke den Kopf von Zielspieler Kurt um Haaresbreite verfehlte (21.). Drei Minuten später strich ein Versuch von Gutaj knapp am SFB-Gehäuse vorbei (24.).

In der 44. Minute war es wie in der Vorwoche Harneid, dem kurz vor der Pause der erlösende Führungstreffer gelang – der Allrounder wurde von Hölscher freigespielt, drückte auf die Tube und knallte das Spielgerät humorlos unten links in den Kasten – 1:0 (44.). Der ebenfalls stark aufspielende Denis Sitter meinte zur Halbzeit: „Wir stehen gut in der Defensive und müssen gleich auf den ‚Lucky Punch‘ drängen.“ Tatsächlich gelangen den Baumbergern vom zweiten Start weg ein höheres Pressing und eine deutlich aggressivere Spielweise. Dennoch blieben Chancen vorerst Mangelware.

Nach einer Stunde setzte sich Mattia Majetic durch, doch der nahezu beschäftigungslose SFB-Keeper Daniel Schwabke zeigte sich auf dem Posten (61.). Nach einem Freistoßpfiff des gut leitenden Marco Lechtenberg, der sein 100. Oberliga-Spiel pfiff, fand SFB-Kapitän Louis Klotz ein Loch in der Meerbuscher Mauer – doch Torwart Franz Langhoff packte sicher zu (63.). Zwei Minuten danach fand ein Harneid-Steckpass den links durchgestarteten Sitter, dessen Abschluss um Zentimeter am rechten Pfosten vorbeistrich (65.).

In der 73. Minute flipperte die Kugel nach einer Sitter-Hereingabe im Strafraum und landete schließlich bei Harneid an der Strafraumgrenze – dessen fulminanten Versuch boxte Langhoff per Monsterparade aus dem rechten oberen Torwinkel. Und dann war da wieder das goldene Händchen von El Halimi – Simone Lo Castro, der für Farhan Ghaznawi in der 89. Minute positionsgetreu eingewechselt worden war, passte scharf in die Box, wo Aaron Addo den Ball ins eigene Netz lenkte – 2:0 (90.+4) für die Baumberger.

Grenzenloser Jubel

Nach dem Schlusspfiff und dem vierten Heimerfolg fand der Jubel im SFB-Lager keine Grenzen. „Wir haben als Team hervorragend abgeliefert“, fand ein freudestrahlender Harneid nach seiner überstandenen Verletzung sowie dem zweiten Startelf-Einsatz, während Routinier und Abwehrchef Sertan Yigenoglu meinte: „Es macht riesig Spaß, und wir klettern ‚Step by Step‘. Jetzt müssen wir diese Form halten.“ El Halimi hatte schon am frühen Morgen ein gutes Gefühl gehabt: „Die Jungs haben unter der Woche super trainiert. Deshalb war ich optimistisch, dass wir die Partie in unsere Richtung lenken. Es war fußballerisch sicherlich kein Leckerbissen, aber taktisch haben wir gegen eine Top-Mannschaft hervorragend agiert.“

Sein Gegenüber Marcel Winkens zeigte sich enttäuscht: „Wir sind nicht reingekommen und haben dem Gegner viele Bälle überlassen. Es war ein eher durchschnittliches Oberliga-Spiel.“