Trainiert Baumberg II: Frank Stoffels. – Foto: SFB II

SF Baumberg II fahren mit Wut im Bauch zum Spiel In der Bezirksliga gastiert Baumberg in Solingen, der SSV in Radevormwald, der HSV empfängt Wald 03.rn

SV Solingen – SF Baumberg II. Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Radevormwald hatte Frank Stoffels, Trainer der Sportfreunde, den Schiedsrichter emotional kritisisert und ihn teilweise direkt für die verlorenen Punkte verantwortlich gemacht. Diese Emotionalität blieb Stoffels vor dem Duell mit Landesliga-Absteiger SV Solingen am Sonntag (15.30 Uhr) noch lange erhalten. Die Vorbereitung des Videostudiums reaktivierte die schlechte Laune.

„Ich bin immer noch genervt“, sagte er am Donnerstag vor Trainingsbeginn, „aber wir müssen jetzt nach vorne gucken.“ Schließlich wartet mit den Hausherren aus der Klingenstadt ein ambitionierter Gegner, der in der Liga jedoch bisher hinter den Erwartungen zurück blieb – Platz sechs. Stoffels beschreibt die Mannschaft als „sprunghaft“ und „schwer einzuschätzen“. Trotz der vorangegangenen Niederlage könne sein Team auf den spielerischen Anlagen, einigen Torchancen und dem Wissen, gegen jeden Konkurrenten mithalten zu können, aufbauen. Die SFB werden wohl mit einem Mittelfeldpressing beginnen. Leon Wiezcorek, Cengiz Özyürt und Eric Hellwig sind wieder im Training.

SC 08 Radevormwald – SSV Berghausen. Der SSV steht mit bislang acht Punkten aus 13 Spielen und nur zwei Siegen ohnehin nicht gut da, gilt darüber hinaus allerdings zudem als Stand jetzt schwächstes Team auf fremdem Platz. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist die Auswahl von Übungsleiter André Köhler nun im Bergischen Land gefordert. Warum also soll sich an der schlechten Auswärtsbilanz etwas ändern? Köhler: „Weil wir uns Stück für Stück nach vorne gearbeitet haben.“ So sieht der Coach bei seiner Elf eine Entwicklung, die am vergangenen Spieltag jedoch einen merkwürdigen Stolperer zu verzeichnen hatte: „Ich hatte ja gesagt, dass uns nach 25 Minuten der Mut verloren gegangen ist“, erzählt Köhler, „wir haben nun versucht, uns im Training den Glauben wieder zu erarbeiten.“ Die spielerische Qualität sei freilich vorhanden, die Einheiten seien bisweilen intensiv. Mit den Gastgebern erwartet Köhler eine geschlossene Mannschaft, die bis zum Schlusspfiff füreinander arbeitet. Timo Kruse fällt aus.