SF Baumberg: Hömigs wilde Schlussphase

Am fünften Oberliga-Spieltag und nach zwei Niederlagen in Folge sowie zum Abschluss der knochenharten „Englischen Woche“ gelang den Sportfreunden Baumberg vier Tage nach dem Pokalfight über 120 Minuten (2:4 n.V. beim VfB Homberg) das anvisierte Mindestziel – dem heimstarken Wiederaufsteiger Adler Union Frintrop knöpften die Baumberger mit dem 2:2 (0:0) den ersten Punkt auf der eigenen Anlage ab.

Cheftrainer Salah El Halimi änderte seine Startelf gegenüber dem Homberg-Spiel auf vier Positionen: Thorsten Pyka rückte für den verletzten Daniel Schwabke zwischen die Pfosten – im 17-jährigen Mats Lennard Majohr saß ein junger Ersatz erstmals auf der Bank. Außerdem begannen anstelle von Simone Lo Castro, Hayato Uchimura und Berkem Kurt diesmal Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay und Paolo Piccinini. Die Sportfreunde belegen nach der leistungsgerechten Punkteteilung mit fünf Punkten den 14. Platz und befinden sich im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld in bester Gesellschaft – der Abstand zum oberen Drittel beträgt lediglich drei Punkte.

Bei den kampfstarken Essenern war mehr als ein Punkt im Bereich des Möglichen. Doch abermals war die Chancenverwertung suboptimal, während die Hausherren ihre Gelegenheiten nach gefährlichen Kontern gefährlich ausspielten und eiskalt nutzten. Bereits in der dritten Minute verfehlte SFB-Verteidiger Sertan Yigenoglu nach einem Freistoß von Robin Hömig per Kopf das Gehäuse des sicheren Keepers Nils Reiners. Danach versäumten es Timo Hölscher und Baris Sarikaya, aus der minimalen Überlegenheit das mögliche Kapital zu schlagen (30./32.). Zuvor besaßen die Gastgeber die größte Möglichkeit, als der eminent gefährliche Timo Dapprich mit einem fulminanten Schuss nach einem abgewehrten Eckball die Querlatte traf (25.).

In der 63. Minute brachte Hölscher die SFB nach einer traumhaften Kombination in Führung – Turay, Louis Klotz und André Mandt mit der Hacke hatten den Strategen freigespielt, der Reiners mit einem gekonnten Schlenzer keine Chance ließ – 0:1 (63.). Die unermüdlichen Grün-Weißen drückten vor rund 300 begeisterten Zuschauern auf das Tempo. Pyka rettete per Glanztat gegen Dapprich – anschließend ging ein Essener im Strafraum zu Boden, und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter (72.). Nils van Woldenberg ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zum 1:1 (73.).

In drei Minuten gedreht

Innerhalb von drei Minuten drehten die Adler das Spiel: Nach einem vorzüglichen Angriff steckte Leif Linnig auf Dominik Stukator, der vor dem starken Pyka querlegte – Dapprich schob ins leere Tor ein (76.). Eine Minute später strich ein Freistoß von Sarikaya am rechten Pfosten vorbei (77.), ehe den SFB nach einem Handspiel ein Strafstoß zugesprochen wurde (82.). Der sonst sichere Hömig scheiterte an Reiners (83.) – nach dem abgewehrten Elfer erhielten die Blau-Weißen einen Freistoß, den Hömig unhaltbar in den linken oberen Torwinkel zauberte – 2:2 (84.). In der Schlussphase scheiterten Sarikaya und Hömig am überragenden Reiners (87./89.).

„Es war ein super Spiel für die Zuschauer, und das Ergebnis geht nach einem überaus attraktiven Spiel in Summe in Ordnung“, erklärte ein zufriedener Adler-Trainer Marcel Cornelissen. „Am Ende müssen wir mit dem Remis zufrieden sein, weil der Gegner immer wieder gefährliche Akzente im Umschaltspiel setzte. Hier werden noch etliche Mannschaften Federn lassen“, analysierte El Halimi, dessen Truppe zum Ende das Risiko maximal erhöht hatte.