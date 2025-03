SF Baumberg gewinnen irres Spiel in Kleve, Meerbusch und TVD siegen

Am 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein haben die Sportfreunde Baumberg ihren Negativlauf beendet und beim 1. FC Kleve ein irres Spiel gewonnen. Siege gab es auch für den TVD Velbert und TSV Meerbusch. Spannung herrscht an der Spitze.

TVD Velbert setzt mit einem überraschend deutlichen 3:0-Sieg gegen den Mülheimer FC 97 ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Kaan Terzi brachte das Schlusslicht früh in Führung (23.), bevor Joshua Kapenda per Kopf (63.) und Joker Joshua Yeboah (81.) nachlegten. Mülheim blieb über weite Strecken ungefährlich und konnte dem Druck der Gastgeber nicht standhalten. Velbert sammelt damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, bleibt aber weiterhin Tabellenletzter.

ETB SW Essen feierte einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen Niederwenigern und festigte damit seine Position an der Tabellenspitze. Frederik Lach brachte Essen kurz vor der Pause in Führung (42.), bevor Lukas Korytowski (51.) und ein Eigentor (55.) früh in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse sorgten. Armen Shavershyan erhöhte per Elfmeter auf 4:0 (78.), ehe Niederwenigern in der Schlussphase noch den Ehrentreffer erzielte (85.). Essen zeigte eine dominante Leistung und ließ dem Tabellenkellerkind keine Chance.

Union Nettetal holt beim 1:1 in Monheim einen wichtigen Punkt, verpasst aber den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Leonard Bajraktari brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, doch Monheim glich kurz nach der Pause durch Talha Demir aus (49.). Nettetal schwächte sich in der Schlussphase mit einer Gelb-Roten Karte und musste am Ende froh sein, den Punkt über die Zeit zu bringen. Monheim bleibt damit im sicheren Mittelfeld, während Nettetal weiterhin tief im Tabellenkeller steckt.

Die Sportfreunde Baumberg beenden ihre Pechsträhne auf beeindruckende Art und Weise! Nach einer 2:0-Führung beim 1. FC Kleve kamen die Hausherren zurück und zeigten tolle Moral. Nach drei Toren zwischen der 39. Minute und 51. Minute führte Kleve nach dem Seitenwechsel plötzlich mit 3:2, aber auch Baumberg gab sich nicht auf. Der amtierende Meister glich zunächst aus, jubelte dann in der 96. Minute tatsächlich noch über den Siegtreffer zum 4:3. Damit beenden die Monheimer ihre Durstrecke und verlassen die Abstiegszone.

Die SSVg scheint immer mehr in ein ergebnistechnisches Loch zu fallen. Nach den Punktverlusten in Hilden (1:1) und gegen Meerbusch (0:2) ging das Team von Ismail Jaroui nun auch in Ratingen leer aus. Phil Spillmann brachte die Hausherren zunächst in Front, nach einer Ecke feuerte das 04/19-Urgestein den Ball aus der Distanz in die Maschen (31.).

Allmählich kamen die Gäste auch wieder auf Betriebstemperatur. Nach dem Seitenwechsel hatte Andri Buzzolli die große Gelegenheit per Strafstoß, doch scheiterte an Keeper Dennis Raschka (52.). In der Folge war es eine ausgeglichene wie umkämpfte Partie. Kurz vor Abschluss der regulären Spielzeit schien Yasin-Cemal Kaya den Velbertern immerhin einen Punkt per Abstauber zu sichern (86.), doch Ratingen hatte noch einen letzten Pfeil im Köcher und antwortete in Person vom eingewechselten Emre Demircan mit dem späten Siegtreffer (90.+4).

Ratingen 04/19 – SSVg Velbert 2:1

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Phil Spillmann, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, James Shepard, Slone Matondo, Ali-Can Ilbay (83. Fabio Di Gaetano), Tim Klefisch (78. Rinor Rexha), Erkan Ari (58. Clinton Asare), Georgios Touloupis (61. Edin Hadzibajramovic), Zissis Alexandris (90. Emre Demircan) - Trainer: Peter Radojewski

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Lukas Larsen (71. Valon Zhushi), Reo Yoshida (64. Marco De Stefano), Max Machtemes, Yasin-Cemal Kaya, David Glavas (51. Harumi Goto), Timo Böhm (85. Mohammed Hassouni), Benjamin Hemcke, Robin Hilger, Andri Buzolli - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 134

Tore: 1:0 Phil Spillmann (31.), 1:1 Yasin-Cemal Kaya (86.), 2:1 Emre Demircan (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Andri Buzolli (SSVg Velbert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (53.).

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC St. Tönis 1911/20

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Biemenhorst

Sa., 15.03.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

So., 16.03.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 16.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Homberg

So., 16.03.25 15:15 Uhr SC Union Nettetal - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 16.03.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Ratingen 04/19

So., 16.03.25 15:30 Uhr FC Büderich - TVD Velbert

