SF Baumberg gewinnen das Derby gegen den 1. FC Monheim mit 3:1 Oberliga Niederrhein, 14. Spieltag: Die Sportfreunde Baumberg schieben sich dank des Sieges in das Tabellenmittelfeld vor. Die Monheimer kassieren ihre fünfte Saisonniederlage.rn

Aufgrund der Tabellensituation ist der 1. FC Monheim als leichter Favorit in das Oberliga-Derby bei den Sportfreunden Baumberg gegangen, am Ende wurde er dieser Rolle aber nicht gerecht. Die Baumberger feierten einen klaren 3:0 (1:0)-Erfolg und distanzieren sich ein Stück weit von den Abstiegsplätzen.

Den besseren Start in die Partie erwischten allerdings die Gäste aus Monheim, die in Person von Tim Kosmala nach 14 Minuten den Pfosten trafen. Kurz vor der Pause trafen die Monheimer erneut das Aluminium, als erneut Kosmala mit einem Kopfball knapp die Führung verpasste. Besser machte es dann Enes Topal, der mit seinem sechsten Saisontreffer die Baumberger kurz vor der Pause in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel war das Spielglück auf Seiten der Hausherren, die schnell für die Vorentscheidung sorgten, weil Melva Luzalunga (48.) und Ben Harneid (54.) trafen.

In der Folge hatten beide Mannschaften durchaus noch gute Chancen, der Anschlusstreffer von Philip Lehnert kam für Monheim aber zu spät, sodass die Baumberger ihren fünften Saisonsieg im Derby feiern und sich zumindest bis Sonntag auf vier Punkte von den Abstiegsplätzen absetzen.

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Patrick Jöcks, Ben Harneid, Koray Kacinoglu, Wiren Bhaskar, Robin Hömig, Baris Sarikaya, Kosi Saka (75. Kisolo Deo Biskup), Enes Topal (83. Subaru Nishimura), Melva Luzalunga (61. Murat Aydin), Al-Hassan Turay (90. Sebastian Papalia) - Trainer: Salah El Halimi

1. FC Monheim: Björn Nowicki, Tim Kosmala (74. Kevin Kussunga), Ricardo Antonaci, Sebastian Spinrath, Bora Gümüs (89. Ali Gülcan), Christoph Lange, Imran Ali, Tobias Lippold, Philip Lehnert, Benjamin Schütz, Robin Schnadt - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Enes Topal (45.+2), 2:0 Melva Luzalunga (48.), 3:0 Ben Harneid (54.), 3:1 Philip Lehnert (85.)