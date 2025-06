SF Baumberg fordern den neuen Meister enorm

Acht Minuten später erreichte ein langer Ball Kaya, der nach einer kunstvollen Einlage den Ball über das Tor setzte (38.). Unmittelbar vor der Pause chippte SFB-Regisseur Robin Hömig den Ball auf Enes Topal, der im letzten Moment von Felix Herzenbruch abgelaufen wurde (45.+1).

Zur Halbzeit sah es angesichts der Resultate nach einem Entscheidungsspiel um den Regionalliga-Aufstieg aus. Und nach dem Wiederanpfiff kamen die Hausherren wie verwandelt aus der Kabine und diktierten das Spielgeschehen – nach einem Steckpass von Hömig wehrte Keeper Marcel Lenz einen Schuss von Sertan Yigenoglu reflexartig zur Ecke ab (46.). Die landete auf dem Kopf von Topal, dessen Versuch Lenz mit einer Monsterparade von der Linie kratzte (47.). „Damit hat er uns im Spiel gehalten“, betonte Velberts Sportlicher Leiter Michael Kirschner nach der rassigen Partie inmitten der Jubeltraube.

De Stefano mit Tor des Tages

Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Marco de Stefano in der 61. Minute: Eine mustergültige Flanke von Kaya landete bei Glavas, der den rechten Innenpfosten traf – der Joker drückte den wegspringenden Ball zum 1:0 über die Linie. Die nicht nachlassenden Baumberger warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch Klotz (75.) und Ben Harneid (85./87.) scheiterten am aufmerksamen Lenz. Ein überglücklicher Jaroui sprach anschließend von einem wahnsinnigen Spiel: „Es war sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, sondern ein hartes Kampfspiel. Die Sportfreunde haben uns heute das Leben so schwer wie nur möglich gemacht.“ El Halimi haderte mit der ersten Halbzeit: „Wir hatten Probleme ins Spiel zu kommen, weil wir in der Kette nicht fokussiert waren. In Durchgang zwei waren wir zumindest ebenbürtig. Glückwunsch nach Velbert, denn wer am Ende oben steht, hat den Titel auch verdient.“