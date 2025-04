SF Baumberg: Erst kämpfen, dann rennen, dann Fußball

Der Bocholter Stadtteilklub ist in den vergangenen beiden Jahren aus der Bezirks- in die Oberliga durchmarschiert. Erfahrung in der höchsten Amateurliga hatten vor der Saison gerade einmal zwei Spieler: Marc Beckert, der jahrelang bei der SV Hönnepel-Niedermörmter gespielt hat, und Trainer Javier Garcia Dinis, der zuvor den VfL Rhede trainiert hat, davon ein Jahr lang in der Oberliga. Ansonsten hat nur Taric Boland für den 1. FC Bocholt sechs Einsätze in der fünften Liga vorzuweisen. Man könnte meinen, dass die Rollen klar verteilt sind. Auf der einen Seite der Vorjahresmeister, auf der anderen das No-Name-Team. Dass dies keineswegs so ist, zeigt ein Blick auf die Statistik.