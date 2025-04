SF Baumberg: El Halimi sieht „famose Leistung“

Nachdem der Abstiegskampf in der Oberliga zuletzt eher einem Schneckenrennen glich, setzte der abstiegsgefährdete Titelverteidiger Sportfreunde Baumberg nach zwei Niederlagen in Folge ein wichtiges Zeichen. Im Kellerduell beim zuletzt viermal ungeschlagenen TVD Velbert gelang der personell arg geschwächten Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit dem 3:1 (2:0)-Sieg ein immens wichtiger Erfolg, der auch angesichts der Resultate der Konkurrenz von höchster Priorität war.

Baumberg das aktivere Team

Nach einem verhaltenen Beginn verzeichneten die Blau-Weißen die erste Chance – Sezer tankte sich im Strafraum durch, doch sein Abschluss wurde im letzten Moment geblockt (10). Nach der anschließenden Ecke von Sarikaya parierte Offhaus den Kopfball von Haderer (11.). Die Sportfreunde wirkten aktiver und in ihren Bemühungen engagierter; sie provozierten durch ihr aggressives Pressing viele Fehler der Hausherren. In der 16. Minute war es erneut Offhaus, der den Einschlag von SFB-Torjäger Schnadt vereitelte (16.). Sechs Minuten später bewahrte SFB-Keeper Daniel Schwabke seine Kameraden vor dem Rückstand, als er zunächst einen Schuss von Keita Taguchi (26.) und danach den Versuch von Alessandro Marino parierte (27.). In der 30. Minute setzte Sezer den Ball knapp am linken Pfosten vorbei, ehe die SFB eine Zählerumdrehung später endlich belohnt wurden – der agile Sezer nutzte eine Co-Produktion von Günter Mabanza und Shoyo Akaogi zum 1:0 (31.).