Baumberg-Trainer Salah El Halimi. – Foto: SSVg Velbert 02

SF Baumberg: Ein ständiger Lernprozess endet glimpflich Die Sportfreunde Baumberg haben ein Jahr der Gegensätze hinter sich. Nach dem Meistertitel im Jahr 2024 hieß die Realität in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit Abstiegskampf. Zur Wahrheit gehört auch, dass wichtige Abgänge und Ausfälle nicht adäquat erse Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg Salah El Halimi

Der Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg ist nach einer wahren Zittersaison knapp an einem Super-GAU vorbeigeschrammt, weil sich die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi erst drei Spieltage vor dem Saisonende durch ein 1:1-Unentschieden gegen die am Ende als Vizemeister feststehende SpVg Schonnebeck den Klassenerhalt sicherte.

Nach dem ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte in der vergangenen Saison fand aufgrund des Aderlasses von dreizehn Spielern ein großer Umbruch bei den Blau-Weißen vor der Spielzeit 2024/25 statt – auch deshalb rechneten fachkundige Kenner der Oberliga-Szene vor Saisonbeginn mit einem Platz im Tabellenmittelfeld. Und auch der SFB-Coach gab als Ziel und Wunsch einen einstelligen Platz aus, der allerdings weit verfehlt wurde. In der Endabrechnung erreichten die Sportfreunde nach einem rechtzeitigen und erfolgreichen Endspurt den 14. und damit ersten Nichtabstiegsplatz, sodass es nach dem 34. Spieltag doch noch Grund zur Freude gab. „Wir wussten nach einigen wertvollen Abgängen, dass es bis zur Integration der neuen Spieler eine Weile dauern würde. Hinzu kam, dass nach dem Start unsere wichtige Achse um Milan Burovac, Sercan Er, Robin Hömig, Denis Sitter und Bilal Sezer verletzungsbedingt auf längere Sicht ausfiel und die jungen Spieler diese Qualität noch nicht auffangen konnten“, bilanziert El Halimi, dem während der Vorbereitungsphase und zum Saisonstart kein Co-Trainer zur Verfügung stand.

Erfahrung hat geholfen Seinen kongenialer Partner Fabian Scholz zog es aus privaten Gründen nach Dresden, wo er sich inzwischen bei Dynamo als U16-Trainer der Mädchen-Mannschaft etabliert hat. Scholz war unter anderem in perfekter Weise für die Gegneranalyse und den Athletikbereich zuständig – die Mannschaft befand sich nach der Vorbereitung zur grandiosen Saison auf einem überaus hohen Level. „Ich bin noch weiter im Kontakt mit einigen Spielern und habe Spiele per Video verfolgt oder wenn ich in der Heimat war auch vom Spielfeldrand. Wichtig war, dass der reaktivierte Kosi Saka und Sercan Er zur finalen Phase als eminent wichtige Faktoren mit ihrer Erfahrung zur Verfügung standen. Aufgrund des fehlenden Spielglücks und des Verletzungspechs kam die Truppe in einen Negativstrudel. Aber letztendlich haben sich die Jungs den Klassenerhalt redlich verdient“, findet Scholz, der in der neuen Saison wieder mehr Konstanz erwartet.