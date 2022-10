SF Baumberg bringen mehr Intensität ins Derby Mit 3:1 gewinnen die Baumberger das Stadtduell der Oberliga daheim gegen den 1. FC Monheim. Die Gäste haben ihre Möglichkeiten, nutzen sie aber nicht, die Platzherren schießen dagegen zu wichtigen Zeitpunkten die Tore.

In der Kurve hüpften, sangen und tanzten sie noch lange mit ihren Fans. Nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg im Stadtderby über den FC Monheim war die Stimmung bei den Oberliga-Fußballern der Sportfreunde Baumberg ausgelassen. „Heute haben die Jungs den Glauben an sich selbst gehabt. Ich habe ein richtig gutes Spiel von ihnen gesehen“, sagte SFB-Coach Salah El Halimi, der sich bei jedem einzelnen Anhänger per Handschlag für die Unterstützung bedankte.