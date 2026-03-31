SF Baumberg brauchen dringend Heimsieg gegen Dingden

Titelrennen und Abstiegskampf gehen in der Oberliga Niederrhein am 26. Spieltag in die nächste Runde: Am Mittwoch brauchen die Sportfreunde Baumberg dringend einen Heimsieg gegen Blau-Weiß Dingden, ansonsten droht am Donnerstag der Abstiegsplatz. Parallel kann der Aufsteiger auswärts die Monheimer auf fünf Punkte distanzieren.
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - VfB Homberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. FC Monheim - KFC Uerdingen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - FC Büderich
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