SF Baumberg brauchen dringend Heimsieg gegen Dingden

Wichtiges Spiel für Baumberg. – Foto: Hubert Wilschrey

Titelrennen und Abstiegskampf gehen in der Oberliga Niederrhein am 26. Spieltag in die nächste Runde: Am Mittwoch brauchen die Sportfreunde Baumberg dringend einen Heimsieg gegen Blau-Weiß Dingden, ansonsten droht am Donnerstag der Abstiegsplatz. Parallel kann der Aufsteiger auswärts die Monheimer auf fünf Punkte distanzieren.

________________

Liveticker: VfB Homberg - SC St. Tönis

________________ Liveticker: FC Büderich - 1. FC Monheim

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - Adler Union Frintrop

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 20:00 live PUSH

________________ Liveticker: ETB SW Essen - Holzheimer SG

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst VfB 03 Hilden VfB Hilden 20:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck

So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 12.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - VfB Homberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch

So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

So., 12.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - FC Büderich

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: