 2026-03-31T13:53:34.397Z

Allgemeines

SF Baumberg brauchen dringend Heimsieg gegen Dingden

Oberliga Niederrhein: Die Sportfreunde Baumberg eröffnen am Mittwoch den 26. Spieltag mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Wichtiges Spiel für Baumberg.
Wichtiges Spiel für Baumberg. – Foto: Hubert Wilschrey

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DJK Frintrop

Titelrennen und Abstiegskampf gehen in der Oberliga Niederrhein am 26. Spieltag in die nächste Runde: Am Mittwoch brauchen die Sportfreunde Baumberg dringend einen Heimsieg gegen Blau-Weiß Dingden, ansonsten droht am Donnerstag der Abstiegsplatz. Parallel kann der Aufsteiger auswärts die Monheimer auf fünf Punkte distanzieren.

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Liveticker: SF Baumberg - Blau-Weiß Dingden

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
20:00

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Liveticker: VfB Homberg - SC St. Tönis

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
19:30live

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Liveticker: FC Büderich - 1. FC Monheim

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
20:00live

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Liveticker: KFC Uerdingen - Adler Union Frintrop

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
20:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - Holzheimer SG

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
19:30

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Liveticker: TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
20:00

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
20:00live

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Liveticker: SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00

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Liveticker: SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
20:00

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Biemenhorst
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Sonsbeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Sportfreunde Baumberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.04.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - VfB Homberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - TSV Meerbusch
So., 12.04.26 15:30 Uhr 1. FC Monheim - KFC Uerdingen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - FC Büderich

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