SF Altenessen: Wie aus einer Idee wieder Hoffnung wurde Von außen betrachtet wirkte es vielleicht wie ein kleiner Anfang. Ein paar Kinder, ein paar Eltern, ein paar Menschen mit Herzblut, die sich weigerten aufzugeben. Doch genau aus diesen kleinen Anfängen entsteht manchmal etwas Großes. Bei den Sportfreunden 1918 Altenessen wächst seit zwei Jahren etwas heran, das weit über Fußball hinausgeht. von SF Altenessen · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Sebastian Simic (Jugendleiter), Erkan Sahin (sportlicher Leiter Jugend), Roy Röver (2.Geschäftsführer), Mike Everding (Trainer Bambini) und Dominik Blockesch (Co-Trainer Bambini) – Foto: Sportfreunde Altenessen

Als der Verein begann, wieder verstärkt Jugendarbeit aufzubauen, war die Ausgangslage alles andere als einfach. „Wir haben damals mit den Kindern angefangen, deren Eltern selbst eine 18er-Vergangenheit hatten“, erinnert sich Erkan Sahin, sportlicher Leiter der Jugendabteilung. „Viele haben uns belächelt. Da hieß es oft: Warum macht ihr euch diesen Aufwand? Das bringt doch nichts.“

Sahin: "Dann weiß man, warum sich jede Minute lohnt" Es waren Sätze, die wehgetan haben. Denn jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, investiert nicht nur Zeit – sondern Herz, Hoffnung und oft auch einen Teil seines eigenen Lebens. Doch bei den Sportfreunden Altenessen ließ man sich davon nicht entmutigen. Heute, zwei Jahre später, zählt die Jugendabteilung bereits über 30 Kinder. Eine Entwicklung, die im Verein mit Stolz, aber auch mit viel Dankbarkeit betrachtet wird. Denn hinter diesen Zahlen stehen Geschichten. Geschichten von Kindern, die auf dem Platz Gemeinschaft finden. Von Eltern, die zusammenrücken. Von Menschen, die wieder anfangen, an ihren Verein zu glauben.

„Wenn man sieht, wie die Kinder lachen, wie sie sich entwickeln und wie die Familien wieder zusammenkommen, dann weiß man, warum sich jede Minute lohnt“, sagt Sahin. „Das hier ist nicht einfach nur Fußball. Das ist ein Stück Zuhause.“ Mit dem bevorstehenden Umzug zur Stankeitstraße soll nun der nächste wichtige Schritt folgen. Der Platzwechsel bringt spürbar neue Energie in den Verein. Nach den Sommerferien werden die Sportfreunde Altenessen mit einer Bambini-Mannschaft, einer F-Jugend, einer E-Jugend und einer D-Jugend an den Start gehen – ein Meilenstein, den vor zwei Jahren wohl nur die größten Optimisten für möglich gehalten hätten.