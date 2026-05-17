SF Altenessen: Wie aus einer Idee wieder Hoffnung wurde

Als der Verein begann, wieder verstärkt Jugendarbeit aufzubauen, war die Ausgangslage alles andere als einfach. „Wir haben damals mit den Kindern angefangen, deren Eltern selbst eine 18er-Vergangenheit hatten“, erinnert sich Erkan Sahin, sportlicher Leiter der Jugendabteilung. „Viele haben uns belächelt. Da hieß es oft: Warum macht ihr euch diesen Aufwand? Das bringt doch nichts.“
Es waren Sätze, die wehgetan haben. Denn jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, investiert nicht nur Zeit – sondern Herz, Hoffnung und oft auch einen Teil seines eigenen Lebens. Doch bei den Sportfreunden Altenessen ließ man sich davon nicht entmutigen.
Heute, zwei Jahre später, zählt die Jugendabteilung bereits über 30 Kinder. Eine Entwicklung, die im Verein mit Stolz, aber auch mit viel Dankbarkeit betrachtet wird. Denn hinter diesen Zahlen stehen Geschichten. Geschichten von Kindern, die auf dem Platz Gemeinschaft finden. Von Eltern, die zusammenrücken. Von Menschen, die wieder anfangen, an ihren Verein zu glauben.
„Wenn man sieht, wie die Kinder lachen, wie sie sich entwickeln und wie die Familien wieder zusammenkommen, dann weiß man, warum sich jede Minute lohnt“, sagt Sahin. „Das hier ist nicht einfach nur Fußball. Das ist ein Stück Zuhause.“
Mit dem bevorstehenden Umzug zur Stankeitstraße soll nun der nächste wichtige Schritt folgen. Der Platzwechsel bringt spürbar neue Energie in den Verein. Nach den Sommerferien werden die Sportfreunde Altenessen mit einer Bambini-Mannschaft, einer F-Jugend, einer E-Jugend und einer D-Jugend an den Start gehen – ein Meilenstein, den vor zwei Jahren wohl nur die größten Optimisten für möglich gehalten hätten.
Dabei lebt die Entwicklung des Vereins vor allem vom außergewöhnlichen Engagement vieler Menschen im Hintergrund. Eltern organisieren, helfen, fahren, unterstützen und stehen bei Wind und Wetter an der Seitenlinie. Sponsoren sorgen dafür, dass die Kinder mit allem ausgestattet werden, was benötigt wird – von Trainingsmaterial bis hin zur Kleidung. Und die Trainer investieren Woche für Woche unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit.
„Unsere Trainer machen das unfassbar gut“, betont Sahin. „Sie geben den Kindern nicht nur Fußball mit, sondern Werte. Respekt, Zusammenhalt, Disziplin. Das ist heutzutage unbezahlbar.“
Gerade im Essener Norden habe der Fußball seit jeher eine besondere Bedeutung. Vereine waren immer Orte der Begegnung, Orte, an denen Herkunft, Sprache oder soziale Unterschiede keine Rolle spielten. Genau deshalb sieht Sahin die Entwicklung der Sportfreunde Altenessen nicht nur als sportlichen Erfolg.
„Natürlich ist es wichtig, dass der Verein wieder auf die Beine kommt“, sagt er. „Aber noch wichtiger ist, dass wir damit auch etwas für den Essener Norden tun. Kinder brauchen Perspektiven. Sie brauchen Gemeinschaft. Und sie brauchen Menschen, die an sie glauben.“
Vielleicht ist genau das die eigentliche Geschichte hinter der Jugendabteilung der Sportfreunde 1918 Altenessen. Es geht nicht um Tabellen oder Ergebnisse. Es geht um Hoffnung. Um Menschen, die nicht aufgegeben haben. Und um einen Verein, der langsam wieder das wird, was er für viele früher einmal war: ein Zuhause.
Während auf den Fußballplätzen wieder Kinder lachen, Eltern applaudieren und Trainer Anweisungen rufen, spürt man in Altenessen etwas, das lange gefehlt hat – neues Leben. Und vielleicht auch ein kleines bisschen Zukunft.