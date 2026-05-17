SF Altenessen erhöhen im Abstiegskampf den Druck auf die Konkurrenz

Altenessen verlässt die Abstiegsplätze. – Foto: Markus Becker

Die Sportfreunde Altenessen haben im Abstiegskampf der Kreisliga ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Beim SuS Haarzopf II gewann die Mannschaft von Trainer Erkan Sahin, der gesperrt fehlte, mit 3:1 und sprang damit vorerst über den Strich. Matchwinner war Doppelpacker Carlos Ngounou Happy.

Nach nur zwei Minuten vergab Felix Scheider die große Chance zur Haarzopfer Führung, nachdem Jean Heise zunächst stark gegen Dominik Borutzki pariert hatte. Danach übernahmen jedoch zunehmend die Gäste die Kontrolle. Happy verpasste zunächst knapp (6.), ehe Simon Gabriel eine weitere gute Gelegenheit nicht sauber abschließen konnte (8.).

Happy bringt Altenessen auf Kurs

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Druck der Sportfreunde immer größer. Haarzopf kam kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus und wirkte gegen die offensiven Vorstöße der Gäste häufig einen Schritt zu spät. Die verdiente Führung fiel schließlich in der 19. Minute: Gabriel flankte präzise auf Carlos Ngounou Happy, der per Kopf zum 1:0 traf.

Altenessen blieb danach klar tonangebend. Erdogan vergab mehrere gute Möglichkeiten, Happy scheiterte freistehend an Gerrit Schwiertz (29.) und auch weitere Chancen blieben ungenutzt. Haarzopf meldete sich erst kurz vor der Pause wieder offensiv an, als Kevin Pleimes mit einem Distanzschuss beinahe erfolgreich gewesen wäre, Heise die Kugel aber stark über die Latte lenkte (36.).

Direkt nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst zerfahren, ehe Altenessen erneut zuschlug. Nach viel Betrieb im Strafraum legte Happy mit der Hacke auf Olsencan Erdogan ab, der zum 2:0 einschoss (55.). Doch die Antwort der Hausherren folgte prompt. Kevin Pleimes schickte Florian Köhler steil, der trotz Altenessener Abseitsprotesten aus spitzem Winkel den Anschluss erzielte (57.).

Altenessen übersteht Druckphase

Danach entwickelte sich eine offene und hektische Schlussphase. Haarzopf kam durch frisches Personal deutlich besser ins Spiel und drängte phasenweise auf den Ausgleich. Heiko Maek scheiterte freistehend am stark reagierenden Heise (65.), später vergab Daniel Conti eine weitere Großchance zu zentral (87.).

Auf der anderen Seite blieb Altenessen über Umschaltsituationen gefährlich. Erdogan scheiterte am Schwiertz (81.), Happy verzog knapp (84.). Daraufhin sorgte der Angreifer jedoch für die Entscheidung: In der 88. Minute schnürte Happy den Doppelpack. Daraufhin hätte er sogar seine Torausbeute erhöhen können, der stark aufgelegte Schwiertz rettete allerdings zweimal herausragend (90.+2, 90.+3)

Altenessens Co-Trainer Roy Röver, der den gesperrten Cheftrainer Erkan Sahin vertrat, sprach nach dem Spiel von einem immens wichtigen Erfolg: "Die Mannschaft war top vorbereitet, die Woche hart und intensiv trainiert, die Jungs wussten genau, worum es geht.“

Vor allem mit der ersten Halbzeit zeigte sich Röver zufrieden: „Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir da ruhig von hinten heraus gespielt und unsere Chancen erspielt.“

Gleichzeitig lobte er auch den Gegner: „Haarzopf hat natürlich immer wieder individuelle Qualität, kam auch zu ihren Chancen. Aber am Ende, glaube ich, war der Sieg verdient.“

Mit Blick auf die angespannte Tabellensituation wollte Röver trotz des Sprungs über den Strich nicht zu weit vorausblicken: "Wir haben es halt nicht mehr in unseren eigenen Händen. Da haben wir einfach in den letzten Wochen zu viele Punkte liegen gelassen.“ Nun wolle sich die Mannschaft voll auf das kommende Spiel gegen Türkiyemspor Essen (31. Mai). Darüber hinaus geht natürlich der bange Blick in Richtung Konkurenz.