Sezen wieder überragt - Buchholz mit Big Points im Abstiegskampf

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: TuS Asterlagen sah bei Schwarz-Weiß Alstaden nach einem Doppelpack von Diar Mustafa lange wie der Sieger aus, doch Boran Sezen führte Alstaden mit drei Toren noch zu einem klaren 5:2. Am Samstag holte Viktoria Buchholz Big Points im Abstiegskampf.
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 16.05.26 18:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Meiderich 06/95
So., 17.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfL Repelen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Viktoria Buchholz
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - GSG Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 17.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger SV 1900
33. Spieltag
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07
So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen
So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz