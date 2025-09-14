' Seyfi ' Wir haben mindestens einen Punkt verdient

Wir müssen Besser werden und unsere Chancen nutzen
"Ein sehr schnelles, aber genauso faires Spiel auf sehr schlechten Platzverhältnissen. Natürlich haben beide Teams auf demselben Platz gespielt, aber bis wir uns auf den Platz eingewöhnen konnten, sind 25 Minuten vergangen. Da stand es schon 1-0.
Nach dem 2-1-Anschlusstreffer ( durch Emre Ayar ) hatten wir genug Chancen, die wir nicht nutzen konnten. Das Spiel wurde vom Unparteiischen oft und unnötig gestoppt, und der Spielfluss wurde für beide Teams unterbrochen. Selbst die Einwechslungen dauerten 5 Minuten; diese Zeit haben wir nicht nachgespielt.
Naja, wir haben verloren. Ich gratuliere dem Gegner und meinen Trainerkollegen Angelo Hauk, aber meiner Meinung nach haben wir mindestens einen Punkt verdient", so Seyfi.
Nächste Woche geht es für die Schützlinge vom Trainer Seyfi im Heimspiel gegen Phönix Schleißheim weiter.