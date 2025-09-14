' Seyfi ' Wir haben mindestens einen Punkt verdient

Wir müssen Besser werden und unsere Chancen nutzen

"Ein sehr schnelles, aber genauso faires Spiel auf sehr schlechten Platzverhältnissen. Natürlich haben beide Teams auf demselben Platz gespielt, aber bis wir uns auf den Platz eingewöhnen konnten, sind 25 Minuten vergangen. Da stand es schon 1-0.