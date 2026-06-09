Seyfi in einer anderen Welt – Turnerbund-Stürmerin unaufhaltsam

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
So langsam wird es ziemlich unfair für die Konkurrentinnen von Sheeva Seyfi. 38 Tore – in Worten: Achtunddreißig Tore – , das ist die absurde Bilanz der Turnerbund-Stürmerin in diesem Jahr. Alleine der Monat Mai ist gruselig. Ein Fünferpack (!), ein Dreierpack und ein Doppelpack gelang der früheren Bayernspielerin im Saisonendspurt. Ein Hauch von Wettbewerbsverzerrung in der Bezirksoberliga...
Hut ab für diese Leistung!
Doch auch Eva Schmitt zeigte sich in dieser Spielzeit brandgefährlich. Die Knipserin des FC Markt Schwaben traf 22-mal ins gegnerische Gehäuse. Im Monat Mai waren es drei Treffer. Insgesamt trifft die Stürmerin im Schnitt einmal pro Spiel – Konstanz auf Höchstniveau!
Auf dem dritten Platz steht Marina Aglassinger, vom SV Saaldorf. Die 31-Jährige knipste im Mai zweimal und steht schlussendlich bei 19 Toren. Für den SV war sie in dieser Saison oft eine Art Lebensversicherung.
1. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München I: 38 Tore
2. Eva Schmitt, FC Markt Schwaben: 22 Tore
3. Marina Aglassinger, SV Saaldorf: 19 Tore
4. Jennifer Gruber, FFC 07 Bad Aibling I: 14 Tore
5. Lisa Dimpflmaier, FC Forstern II, 13 Tore
5. Nana Opoku, FC Langengeisling: 13 Tore
5. Tamara Schunko, FFC 07 Bad Aibling I: 13 Tore
8. Ronja Buttstedt, FC Langengeisling: zwölf Tore
8. Julia John, FC Langengeisling, zwöfl Tore
10. Marie Dieckmann, TSV Gilching Argelsried: elf Tore
und eine weitere Spielerin mit elf Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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