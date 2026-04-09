Seyfi erzielt einen Doppelpack nach dem Anderen - Schmitt folgt

Seyfi (Mi.) zieht an allen vorbei, Aglassinger (li.) und Opoku (re.) auf dem dritten Platz – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Podium im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER bleibt von den Namen her unverändert. Allen voran: Sheeva Seyfi, die mit 19 Toren für den TSV Turnerbund München I nicht nur auf den erneuten Titel hoffen darf, sondern auch vom Aufstieg träumen kann. Die Stürmerin erzielte nach der Winterpause einen Doppelpack nach dem Anderen und verteidigt weiterhin die Spitze.

Auch Eva Schmitt behielt ihren Rang auf dem Podium. Mit 12 Treffern verbleibt die Stürmerin des FC Markt Schwaben auf dem zweiten Platz. Dabei war Schmitt nach der Winterpause nicht so treffsicher wie davor. In den letzten zwei Partien ging sie torlos aus.