Seyfi erzielt einen Doppelpack nach dem Anderen - Schmitt folgt

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Das Podium im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER bleibt von den Namen her unverändert. Allen voran: Sheeva Seyfi, die mit 19 Toren für den TSV Turnerbund München I nicht nur auf den erneuten Titel hoffen darf, sondern auch vom Aufstieg träumen kann. Die Stürmerin erzielte nach der Winterpause einen Doppelpack nach dem Anderen und verteidigt weiterhin die Spitze.
Auch Eva Schmitt behielt ihren Rang auf dem Podium. Mit 12 Treffern verbleibt die Stürmerin des FC Markt Schwaben auf dem zweiten Platz. Dabei war Schmitt nach der Winterpause nicht so treffsicher wie davor. In den letzten zwei Partien ging sie torlos aus.
Das Podium wird durch Marina Aglassinger vollendet. Diese rutscht mit 10 Treffern auf den dritten Platz und teilt sich diesen mit zwei weiteren Spielerinnen: Nana Opoku vom FC Langengeisling und Rebecca Schelling vom FC 1927 Oberau.
1. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München I: 19 Tore
2. Eva Schmitt, FC Markt Schwaben: 12 Tore
3. Marina Aglassinger, SV Saaldorf: 10 Tore
3. Nana Opoku, FC Langengeisling: 10 Tore
3. Rebecca Schelling, FC 1927 Oberau: 10 Tore
6. Jennifer Gruber, FFC 07 Bad Aibling I: 9 Tore
7. Marie Dieckmann, TSV Gilching Argelsried, 8 Tore
7. Julia John, FC Langengeisling, 8 Tore
9. Liliane Raths, TSV Turnerbund München I, 7 Tore
10. Annalena Maier, TSV Gilching Argelsried, 6 Tore
und eine weitere Spielerin mit 6 Treffern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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