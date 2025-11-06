Seyfi enteilt Konkurrenz in Bezirksoberliga – Quartett folgt

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Viermal gewann sie schon die 15 Kästen ERDINGER. Nun ist sie auf dem besten Weg, den Titel wieder zu ergattern. Mit elf Toren aus acht Spielen zieht sie in der Bezirksoberliga an allen anderen Spielerinnen vorbei. Sheeva Seyfi kam letzten Monat auf vier Treffer, genau sooft traf sie das gegnerische Tor am 4. Spieltag. Die 34-Jährige traf im Oktober konstant, nur am vergangenen Spieltag ging sie torlos aus.
Hinter Seyfi lauert Rebecca Schelling. Obwohl sie im Oktober nur drei Partien für den FC 1927 Oberau absolvierte, verdoppelte sich ihre Torausbeute auf acht Treffer. Ein Hattrick und ein Doppelpack waren ihre Highlights im Oktober – seitdem läuft es nicht mehr rund. Zwei Spieltage in Folge ging sie torlos aus.
Das Podium vervollständigen drei Damen mit je sieben Scorern auf dem Konto. Marina Aglassinger vom SV Saaldorf, welche im Oktober konstant das gegnerische Tor traf, Nana Opoku vom FC Langengeisling und Eva Schmitt vom FC Markt Schwaben. Ob sich die drei Spielerinnen auch im November den Platz auf dem Siegertreppchen teilen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Torjägerinnenliste:
1. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München I: 11 Tore
2. Rebecca Schelling, FC 1927 Oberau: 8 Tore
3. Marina Aglassinger, SV Saaldorf: 7 Tore
3. Nana Opoku, FC Langengeisling: 7 Tore
3. Eva Schmitt, FC Markt Schwaben: 7 Tore
6. Marie Dickmann, TSV Gilching Argelsried: 6 Tore
6. Jennifer Gruber, FFC 07 Bad Aibling I: 6 Tore
8. Laura Staudigl, FC Markt Schwaben: 5 Tore
9. Susanne Bajraktari, FC Markt Schwaben: 4 Tore
9. Lena Baur, FC 1927 Oberau: 4 Tore
und zwei weitere Spielerinnen mit vier Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!