Seyfi-Elf überzeugt im ersten Testspiel – 7:2 , Patir mit Doppelpack

SV.K.Kermelikspor München – Foto: Ege

Die neu formierte Mannschaft des SV K. Kermelikspor um Trainer Seyfi Güler ist mit einem überzeugenden 7:2-Erfolg gegen den TSV Forstenried in die Testspielphase gestartet.

Trotz der hohen Temperaturen setzte die Seyfi-Elf den Gegner früh unter Druck. Vor allem die beiden Außenbahnen sorgten immer wieder für Gefahr. Neuzugang Deniz Caner (vom SV Zamdorf München) überzeugte mit seiner Dynamik auf der linken Seite und stellte die Gästeabwehr immer wieder vor große Probleme. Auf der rechten Seite sorgte Nino Goller mit viel Einsatz und Offensivdrang ebenfalls für ständige Gefahr.

Bereits nach zwei Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Nach einer gut getretenen Ecke war Patir zur Stelle und vollendete sehenswert ins lange Eck – für den Torhüter gab es keine Abwehrchance.

In der 10. Minute erhöhten Nino Goller und Deniz Caner auf 3:0. Die Vorlagen kamen dabei von den beiden Neuzugängen Hakan Cankaya (DJK Sportbund Ost) und Elias Ünnü (Istiklal München), die sich nahtlos ins Team einfügten.

Anschließend ließ die Konzentration der Hausherren etwas nach. Torhüter Blantis Georgios zeichnete sich mit zwei starken Paraden aus, musste in der 24. Minute jedoch den Anschlusstreffer zum 3:1 hinnehmen.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 26. Minute stellte der erst 19-jährige Efe Toprak den alten Abstand wieder her. Nur kurze Zeit später krönte Elias Ünnü seine starke Leistung nach einer Torvorlage auch mit einem eigenen Treffer zum 5:1-Halbzeitstand.

Auch nach der Pause blieb Kermelikspor gefährlich. Nach einem ruhenden Ball und einem Getümmel im Strafraum war erneut Patir zur Stelle und schnürte mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum 6:1 (49.). Die Gäste aus Forstenried konnten zwar in der 51. Minute noch auf 6:2 verkürzen, doch kurz vor Schluss setzte Hasan Bayram nach einer starken Vorarbeit von Nino Goller mit dem 7:2 den Schlusspunkt.

Stimmen zum Spiel

Seyfi (Trainer SV K. Kermelikspor):

„Luft nach oben gibt es immer. Nach langer Zeit hat der Mannschaft so ein Sieg aber richtig gutgetan. Trotzdem sehe ich, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Besonders den Zusammenhalt und die geschlossene Mannschaftsleistung möchte ich heute ausdrücklich loben.“

SV.K.Kermelikspor M :

Blantis.G , Öztürk.A (46.Altintas.B) , Patir.S , Bozyigit.F ( 52.Ünlü K.) , Cankaya.H , Güler.D ( Satilmis.H) , Özden.M , Ünnü.C ( 57.Günes.Y.) , Adatepe.Ö , Toprak.E ( 62.Bayram.H ), Goller.N

Trainer : Seyfi Güler

TSV Forstenried :

Keine Angebe zur Aufstellung

Trainer : Sami Dridi