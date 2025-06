Sextett zu Zorneding – Forstinning holt A-Klassen-Stürmer und Türkgücü-Talent

Neuling aus der Nachbarschaft: Trainer Gerhard Lösch (li.) wurde von VfB-Fußballchef Thomas Herndl willkommen geheißen. Die Planungen laufen bereits. – Foto: Artist S.ROSSMANN

Bei den beiden Bezirksligisten im Kreis Ebersberg tut sich was. Während Zorneding sich nur punktuell verstärkt, gibt es in Forstinning nach dem Abstieg einen Umbruch.

Das zweite Testspiel nach weiteren drei Trainingseinheiten in dieser Woche steht beim Fußball-Bezirksligisten TSV Zorneding an diesem Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Feld gegen die U23 des FC Deisenhofen an. Und dies weiterhin unter der Verantwortung von Co-Trainer Florian Heppert in Vertretung von Chefcoach Sascha Bergmann (Urlaub). Heute, 15:00 Uhr TSV Zorneding Zorneding FC Deisenhofen Deisenhofen II - - Abpfiff

Bergmann hat auch das letzte Wort bei der Entscheidung über die Verpflichtung von drei in dieser Woche in Zorneding im Training vorstelligen Gastspielern. Dabei betonte aber Rudi Riedl als Sportlicher Leiter, dass man schon von den Qualitäten überzeugt sein müsse und potenzielle Neuzugänge eine Verstärkung sein müssten. Hohe Anforderungen herrschen also beim TSV nach dem Klassenerhalt für eine Weiterentwicklung der Mannschaft.

Rastel kommt mit Landesliga-Erfahrung nach Zorneding - Duo kommt aus Höhenkirchen Dabei helfen sollen auf alle Fälle die bereits getätigten Neuakteure im Zornedinger Dress. Kevin Pino Tellez, zuletzt beim SV Planegg-Krailing aktiv, weist neben jeder Menge Erfahrung momentan aber auch noch etwas Trainingsrückstand auf, kann aber durchaus ein Faktor im TSV-Spiel werden. Nachdem Pino Tellez bereits seit einiger Zeit im Ort wohnt, bot sich diese Verpflichtung für Riedl geradezu an. Zudem angelte sich der TSV Zorneding mit Marco Rastel (bislang Forstinning) einen immer noch sehr jungen Perspektivspieler mit Landesligaerfahrung. Aus der unmittelbaren Nachbarschaft schlossen sich von der SpVgg Höhenkirchen Luciano Dimitrijevic und Leon Seibt dem Bezirksligisten an, die Brüder David Sibila (FC Sportfreunde München) und Nick Sibila (DJK Pasing) stehen fortan unter den Fittichen ihres Vaters Boris, seines Zeichens Torwarttrainer beim TSV. Neben den Brüderpaar verfügt Zorneding über weitere vier Keeper, inklusive Stammtorhüter Michael Pohn – Konkurrenzkampf ist auf dieser Position also garantiert. „Alle neuen Spieler hinterließen sowohl bei Co-Trainer Heppert als auch bei den Funktionären einen sehr positiven ersten Eindruck und harmonierten bereits gut mit der restlichen Mannschaft“, garniert TSVZ-Pressesprecher Chris Dite die Vorstellung der Neuen schon einmal mit etwas „Blumendekor“. VfB Forstinning holt Brasilianer und einen aus der A-Klasse Sehr hochtourig dreht sich momentan noch das Personalkarussell beim Bezirksligisten VfB Forstinning vor dem nächsten Test am Samstag um 16 Uhr beim SV Waldperlach (ebenfalls Bezirksliga). In den letzten Tagen verließen zwei absolute Stammkräfte der Vorsaison den Verein. Während sich Mohamad Awata dem Bayernligisten Türk Gücü München anschloss, wechselt Said Magomedov zum für ihn örtlich weitaus besser erreichbaren Kreisligisten FC Alte Haide/DSC München. Zudem zieht es Michael Appiah nach einem Jahr in Forstinning zum Landesligisten SV Aubing.