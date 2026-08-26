Sexismus-Vorwurf: RWE-Fans nach Pokalspiel im Fokus

– Foto: Björn Kaisen

Nur wenige Wochen nach dem Saisonauftakt gegen den 1. FC Saarbrücken (2:5) sieht sich Rot-Weiss Essen erneut mit Vorwürfen gegen einzelne Fans konfrontiert. Nach dem ersten Spiel kursierte ein Video, auf dem ein mutmaßlicher RWE-Anhänger während des Torjubels den Hitlergruß zeigte.

RWE bestätigte am Montagabend, von den Vorwürfen erfahren zu haben. "Im Nachgang unseres Pokalspiels gegen den FC St. Pauli im Stadion an der Hafenstraße haben uns Berichte über das Verhalten einzelner Zuschauer gegenüber einer Mitarbeiterin des FC St. Pauli erreicht“, teilte der Verein mit. Demnach soll es nach Abpfiff im Bereich der Haupttribüne "zu beleidigenden und sexuell diskriminierenden Äußerungen gekommen sein“.

Nun geht es um einen Vorfall nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli im DFB-Pokal. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ soll eine Mitarbeiterin des Hamburger Vereins nach Abpfiff auf der Haupttribüne mehrfach sexistisch beleidigt worden sein. Die Personengruppe soll das Stadion bereits verlassen haben, bevor der Pressesprecher von Rot-Weiss Essen über den Vorfall informiert wurde.

RWE kündigt Konsequenzen an

Der Verein kündigte an, den Vorgang zu prüfen. "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, ist für uns klar: Ein solches Verhalten hat bei Rot-Weiss Essen keinen Platz. Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung und persönlichen Anfeindungen und bedauern, dass sich die betroffene Mitarbeiterin einer solchen Situation ausgesetzt sah“, erklärte RWE.

Zudem entschuldigte sich der Gastgeber beim FC St. Pauli und bei der betroffenen Mitarbeiterin. Gleichzeitig stellte der Verein Konsequenzen in Aussicht: "Auch im aktuellen Fall werden wir den Sachverhalt prüfen und – sofern sich die Vorwürfe bestätigen und die Verantwortlichen identifiziert werden können – die notwendigen Konsequenzen ziehen.“

Damit steht für Rot-Weiss Essen neben dem sportlich erfolgreichen Pokalabend erneut das Verhalten einzelner Zuschauer im Fokus. Die Vorwürfe gegen die Anhänger sind bislang nicht abschließend geklärt.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: