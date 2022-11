Sevelen gewinnt Lokalderby!!!

Die ersten 15 Minuten kam Issum deutlich besser ins Spiel. 2-3 mal konnten sich die Hausherren gut durchs Zentrum durchkombinieren. Scheiterten aber immer wieder am extrem guten Schlussmann Paul Rörthmanns. Sevelen bekam keinen Zugriff und konnte auch keine zwingenden Torchancen für sich verbuchen. In der 19.Minuten ging es zu schnell für die Gäste. Wieder ein gut durch kombinierter Angriff durchs Zentrum, ehe Tobias Spaltmann das 1:0 erzielte. Die restlichen 25 Minuten konnten sich die Sevelener etwas besser strukturieren und hielten den Druck des Sv Issum stand.





Die zweite Halbzeit begann direkt mal mit einem Aufreger. Lars Roosen kam kurz vor dem 16er deutlich zu spät und erwischte den Issumer Offensivmann ziemlich hart. Schiedsrichter Sebastian Heckes bewies Fingerspitzengefühl und zückte die „dunkel“ gelbe Karte. Die Sevelener stellten ihre Formation in der Halbzeit um und kamen deutlich mutiger und besser aus der Kabine. In der 57 Minute köpfte Sevelen‘s Kapitän Christian Kilders nach einer Ecke das 1:1. Die zweite Halbzeit war deutlich härter und hitziger. Beide Mannschaften lieferten sich ein gutes Spiel, welches in den letzten 15 Minuten nochmal richtig fahrt aufnehmen sollte. In der 76 Minute konnten die Hausherren wieder auf 2:1 erhöhen. Der Torschütze hieß Phillip Boddenberg. Die Antwort der Sevelener ließ nicht lange auf sich warten. 6 Minuten später überrannte der frisch eingewechselte Christopher Otieno, Odhiambo die Issumer Abwehrkette und glich zum verdienten 2:2 aus. Dann war die Zeit von Marius Scherf gekommen. Auch er war frisch auf einer unbekannten Postion eingewechselt worden(30 Sekunden vorher). Mit seinem ersten Ballkontakt hämmerte Marius den Ball aus knapp 20 Metern per Volley ins Tor und wurde von allen seinen Kollegen gefeiert. Derbyheld!! Die letzten 6 Minuten war nur noch ein reiner Kampf beider Seite. Am Ende hieß der Sieger Sv Sevelen.!!!