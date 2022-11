Seuzachs Lauf hält an - Beringen setzt Akzent 2. Liga, Gruppe 2: 12. Runde

In der Zweitliga-Gruppe 2 bleiben die Schaffhauser Reserven an der Spitze. Das Team der Stunde bleibt aber der FC Seuzach, der Dübendorf schlecht aussehen liess. In der Abstiegszone setzte Beringen ein Ausrufezeichen.

Getrennt: Herrliberg knüpft Wiesendangen Punkt ab

Ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte? Das ist die Frage. Fakt ist: Wiesendangen ist mit dem 1:1 gegen Herrliberg mittlerweile seit fünf Partien ungeschlagen. Die Gäste traten jedenfalls beim FCW überhaupt nicht wie ein Abstiegskandidat auf, und gingen bereits in der 7. Minute. "In der ersten Halbzeit haben sie mit uns Katz und Maus gespielt. Wir haben zwar gewusst, wie Herrliberg spielt, uns gut vorbereitet und eingestellt – auf dem Platz aber nichts davon gezeigt", sagte Wiesendangens Coach Mike Koller gegenüber dem "Landbote".

Immerhin nach dem Seitenwechsel fanden die Winterthurer besser in die Partie und wurden für die Steigerung am Ende belohnt. Yves Nobs traf aus vollem Lauf zum Ausgleich. "Alles in allem ist die Punkteteilung gerecht", befand deshalb Koller. Auf der Gegenseite vermerkte derweil Trainer Benjamin Benz in der "Zürichsee-Zeitung": "Nachdem die Mannschaft ein paar Mal durch ein spätes Gegentor noch verloren hatte, war es sehr wichtig, diesmal den Punkt zu halten."

Enttäuschung: Gossau geht bei Veltheim unter

Gar nichts auf die Reihe brachte dafür der FC Gossau beim 0:3 beim SC Veltheim. "Offenbar ist es nicht jedem bewusst, dass du gegen jeden Gegner verlieren kannst, wenn du nicht alles abrufst", übte FCG-Coach Andreas Häsler auf "zueriost.ch" Manöverkritik.

Bei den Winterthurern konnte sich Jonas Duske als Doppeltorschütze feiern lassen, der in beiden Hälften jeweils früh traf. Für die Entscheidung sorgte schliesslich Ex-Profi Ramon Cecchini (70.) mit dem 3:0.

*Update folgt"