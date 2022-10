Seuzacher zwingen Stadtzürcher in die Knie

Klysman Lucas Lopes Silva brachte Zürich-City in der 15. Minute in Front. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Umutcan Celebi aufseiten von Seuzach das 1:1 (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass der FC Seuzach 1 in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Swen Kradolfer, der in der 78. Minute zur Stelle war. Kurz vor Schluss traf Florentino Luis Da Silva für den Zürich City SC 1 (92.). Silvan Leemann machte die Überraschung in der Nachspielzeit (93.) perfekt und brachte die Seuzacher in Führung. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schliesslich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Seuzach ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Seuzach 1 bei. Die Seuzacher erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Trotz der überraschenden Pleite bleiben die Stadtzürcher in der Tabelle stabil. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Stadtzürcher.

Am kommenden Sonntag trifft Seuzach auf den FC Schwamendingen 1, Zürich-City spielt am selben Tag gegen den FC Schaffhausen 2.