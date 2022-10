– Foto: Pascal Kesselmark | Frozen In Motion

Seuzacher bezwingen Stadtzürcher 2. Liga, Gruppe 2: Seuzach - Zürich City

Im Spiel der Seuzacher gegen die Stadtzürcher gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Seuzach. Der Zürich City SC war vor dem Match gegen den FC Seuzach 1 in der Favoritenrolle, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Klysman Lucas Lopes Silva brachte den Zürich City SC 1 in der 15. Minute nach vorn. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Umutcan Celebi mit dem 1:1 für die Seuzacher zur Stelle (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabine. Swen Kradolfer versenkte den Ball zum 2:1 (78.). Kurz vor Schluss traf Florentino Luis Da Silva für die Stadtzürcher (92.). Silvan Leemann machte die Überraschung in der Nachspielzeit (93.) perfekt und brachte Seuzach in Führung. Am Schluss gewann der FC Seuzach 1 gegen Zürich-City.