Seuzach neuer Leader, Seemer Befreiungsschlag und Punkt für Thayngen

Die 17. Runde endete mit folgenden Resultaten: Brüttisellen verliert gegen Bassersdorf 1:2, Embrach muss sich von Gossau 0:1 geschlagen geben, Stäfa siegt gegen Wiesendangen 3:1, Seen schlägt Herrliberg 3:0, Veltheim bezwingt Greifensee 3:1, Töss unterliegt Seuzach 1:5 und Glattbrugg spielt gegen Thayngen 2:2.

Effizienz sorgt für Beruhigung im Strichkampf

Im FCB-Duell zwischen dem FC Brüttisellen-Dietlikon und dem FC Bassersdorf erwischte der Gast einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute brachte Tadei Svitlyk sein Team in Front. Das Heimteam drückte in der Folge auf den Ausgleich, kam aber bis zur Pause nicht zum ersehnten Treffer. Erschwerend kam hinzu, dass Mattia Würsch wegen einer Notbremse in der 38. Minute des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl agierend, kam das Heimteam in der 73. Minute zum Ausgleich. Toptorjäger Joâo Miguel Pereira Almeida verwertete einen Handelfmeter. Nicht einmal drei Minuten später kassierte Brüttisellen den zweiten Gegentreffer. Bassersdorfs Captain Christian Hueber besorgte die neuerliche Führung, die bis zum Abpfiff hielt. Die Gäste bleiben damit in der Rückrunde ungeschlagen und bauen ihren Vorsprung auf den Strich auf drei Punkte aus.

Das Heimteam muss sich im vierten Spiel bereits zum dritten Mal geschlagen geben und hat mittlerweile auch nur noch fünf Zähler Vorsprung auf Gegner Bassersdorf. Seine Stürmer seien einfach verklemmt vor dem Tor, sagte Brüttisellens Trainer Zahir Idrizi. Es könne doch nicht sein, dass sie jedes Mal den Goalie träfen. «Vielleicht muss ich die Tore künftig selbst schiessen», sagte der ehemalige Profi-Stürmer gegenüber «zueriost.ch» und stellte noch für diese Saison seine Rückkehr auf den Platz in Aussicht.



