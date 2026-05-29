Seuzach muss sich in Balzers geschlagen geben

In einer vorgezogenen Partie der 25. Runde verlor der FC Seuzach am Mittwochabend in Balzers 2:3.
Seuzach steigert sich, aber geht leer aus
Seuzachs Klassenerhalt stand schon vor dem Anpfiff fest; dass Balzers im Aufstiegsrennen kein Wörtchen mehr mitzureden haben wird ebenso. Somit ging es in dieser Interregio-Partie nur noch um Ruhm und Ehre.
Nichtsdestotrotz legten die Liechtensteiner los wie die Feuerwehr: Ein doppelter Pfostentreffer gleich zu Beginn und ein wegen Abseits aberkanntes Tor nach sechs Minuten vermochten Balzers nicht zu bremsen. Nach elf Minuten erzielte Kevin Bentele per Penalty das 1:0 für das Heimteam. Seuzach konnte jedoch postwendend reagieren: In der 17. Minute hämmerte Gabriel Auer den Ball aus 26 Metern in die Maschen.
Danach übernahm Balzers wieder das Zepter und zwar konsequent über deren Express-Spur auf der rechten Seite. Erneut Bentele (31.) und Resandan Yogarajah (43.) schraubten das Resultat vor der Pause auf 3:1 hoch.
Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein komplett anderes Bild: Nun spielte nur noch Seuzach - und wurde in der 59. Minute belohnt. Andy Agudelo passte hinter die Abwehr, Patrice Eigenheer schob eiskalt zum 2:3 ein. Die Seuzemer drückten weiter, liessen aber beste Chancen - darunter eine Grosschance aus fünf Metern - ungenutzt. So blieb es bei der knappen Niederlage.
Die weiteren Partien der 25. Runde werden am 6. Juni gespielt. Zuvor folgt diesen Samstag, 30. Mai, der 24. Spieltag.