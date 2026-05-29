Seuzach muss sich in Balzers geschlagen geben

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Seuzach steigert sich, aber geht leer aus

Seuzachs Klassenerhalt stand schon vor dem Anpfiff fest; dass Balzers im Aufstiegsrennen kein Wörtchen mehr mitzureden haben wird ebenso. Somit ging es in dieser Interregio-Partie nur noch um Ruhm und Ehre.

Nichtsdestotrotz legten die Liechtensteiner los wie die Feuerwehr: Ein doppelter Pfostentreffer gleich zu Beginn und ein wegen Abseits aberkanntes Tor nach sechs Minuten vermochten Balzers nicht zu bremsen. Nach elf Minuten erzielte Kevin Bentele per Penalty das 1:0 für das Heimteam. Seuzach konnte jedoch postwendend reagieren: In der 17. Minute hämmerte Gabriel Auer den Ball aus 26 Metern in die Maschen.