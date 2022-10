Seuzach klettert nach oben, Wiesendangen siegt fulminant 2. Liga, Gruppe 2: 10. Runde

Bemerkenswert: Seuzach im Hoch, Rüti im Tief

Der FC Seuzach zählt derzeit zu den formstärksten Teams der Zweitliga-Gruppe 2. Mit dem 4:2 über Rüti blieb der Interregio-Absteiger wettbewerbsübergreifend zum achten Mal ungeschlagen (6 Siege, 2 Remis). "Vor allem in den Zweikämpfen sind wir besser geworden", sagte FCS-Coach Gianluca Appassito nach dem Sieg gegenüber dem "Landbote".

Ihr habt Bilder von einem Spiel, die wir verwenden dürfen? Schickt sie uns per E-Mail (zuerich@fupa.net) oder Instagram-Nachricht.

Spektakulär (wie zumeist bei einer Partie mit dem FC Rüti) verlief insbesondere die zweite Hälfte - mit Chancen fast im Minutentakt. Dabei konnte sich "Seuzi"-Flügel Mattia De Cagna als Doppeltorschütze auszeichnen. Bei den ohne den gesperrten Captain Taulant Syla angetretenen Gästen hatte Esmir Rastoder zwischenzeitlich auf 2:3 verkürzen können.

Während also die Kurve bei Seuzach nach oben zeigt, ist in Rüti die Not gross. Die zunächst mit drei Siegen gestarteten Oberländer sind mittlerweile seit Anfang September oder eben auch acht Spiele ohne Erfolgserlebnis. Einzig gegen Schlusslicht Beringen hatte es in dieser Zeitspanne zu einem Remis gereicht (2:2).

Deklassiert: Wiesendangen ohne Gnade gegen Bassersdorf

Böse untendurch musste der FC Bassersdorf, der in Wiesendangen gleich 0:7 abgewatscht wurde. Captain Robin Oehninger traf gleich dreimal, Fabian Meli konnte sich zweimal feiern lassen.

Die unterlegenen Gäste mussten allerdings bereits ab der siebten Minute in Unterzahl agieren, nachdem Captain Simon Copat nach einem penaltywürdigen Vergehen mit Rot vom Feld musste.

Gewendet: Greifensee im Flow

Der FC Greifensee geriet bei Phönix Seen zwar früh in Rücklage, er konnte aber schon bald wieder ausgleichen und in der zweiten Hälfte weiter zulegen.

Der FCG hat sich also von einem Zwischentief gut erholt. Unter der Woche eliminierte er im FVRZ-Cup Titelverteidiger Wiedikon (3:2), Und in der Meisterschaft resultierten in den letzten vier Partien stattliche zehn Punkte.