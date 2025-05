Seuzach-Comeback in Extremis und Bassersdorf mit wichtigem Sieg

Stäfa ist vorerst im Aufstiegsrennen leicht zurückgebunden worden. Der Rückstand auf Leader Veltheim ist auf sechs Punkte angewachsen. Der Aufsteiger spielt dennoch eine überragende Premieren-Saison in der 2. Liga. Für Bassersdorf geht es am kommenden Wochenende zunächst gegen den Tabellenvorletzten aus Töss, ehe man in den letzten fünf Partien noch gegen die Top-Drei-Teams antreten muss.



Ausgleich trotz Unterzahl

Spitzenkampf der Superlative auf dem Langacker. Der zweitplatzierte FC Herrliberg empfing Leader SC Veltheim. Die beiden besten Offensiven und Defensiven der Liga trafen aufeinander. Das Hinspiel endete 1:1. Herrliberg zu Hause noch ungeschlagen und Veltheim aktuell noch die beste Auswärtsmannschaft. Was für eine Affiche.



Zunächst neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. In der 26. Minute überschlugen sich allerdings die Ereignisse. Erst erzielte das Heimteam den vermeintlichen Führungstreffer, welche aber wegen eines Offsides eingezogen wurde. Dann kassierte Herrliberg, die noch mit dem aberkannten Treffer haderten, im Gegenzug das 0:1 durch Dennis Bagnato. Kurz vor der Pause wurde Veltheims Ramon Cecchini nach Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt.



Der Tabellenführer musste die zweite Hälfte also in Unterzahl bestreiten. Eine Hypothek welche das Heimteam zu nutzen wusste und die Partie mit einem Doppelschlag drehte. In der 62. Minute traf Andrin Lustgarten zum Ausgleich und vier Minuten später stellte Noel Lauener auf 2:1. Herrliberg hatte in der Folge Chancen aufs dritte Tor, aber die Gäste blieben ihrerseits trotz Unterzahl weiter gefährlich. Die 88. Minute brachte dann den Ausgleichstreffer mit sich. Nicola Zuffi traf zum achten Mal in dieser Saison und sicherte den wichtigen Auswärtspunkt.



Damit bleibt alles beim Alten. Veltheim weiterhin an der Spitze, dicht gefolgt von Herrliberg. Für den FCH steht am kommenden Wochenende bereits der nächste Spitzenkampf gegen das drittplatzierte Seuzach auf dem Programm. Veltheim empfängt Schlusslicht Tayngen.



Überholmannöver gelungen

Duell um den 6. Zwischenrang. Der FC Greifensee traf auf den FC Brüttisellen-Dietlikon. Beide Mannschaften bilanzieren in der Rückrunde bisher je drei Siege und drei Niederlagen. Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden.



Dem Heimteam gelang ein optimaler Start in die Partie. Nach einer Viertelstunde erzielte Tobias Niklaus die Führung. In der Folge hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, wobei die Gäste mit einem Pfostentreffer von Joâo Miguel Pereira Almeida den Ausgleich nur knapp verpassten.



Auch im zweiten Abschnitt war Brüttisellen zwingender und gefährlicher im Abschluss. Greifensee hatte ebenfalls seine Möglichkeiten und nutzte eine davon in der 67. Minute zum 2:0. Marco Preghanella zeichnete sich für die Entscheidung verantwortlich, denn die Zweitore-Führung hielt trotz weiterer Gäste-Chancen bis zum Schlusspfiff. Greifensee überholt Brüttisellen in der Tabelle und grüsst neu vom 6. Zwischenrang.





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patrick Leuenberger (@zoregionalsport.ch)