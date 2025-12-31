Seugast, Riglasreuth und Mantel im ruhigen Fahrwasser

SG DJK Seugast/Schlicht II (6. Platz, 26 Punkte, 8/2/7, 35:24 Tore)



Nach einem nur einjährigen Intermezzo in der Kreisliga in der Saison 2022/23 erreichte die neu gegründete Spielgemeinschaft gleich wieder die Aufstiegsrelegation in der Kreisklasse, scheiterte aber. In der Folgespielzeit - also der vergangenen - steckte man lange im Abstiegskampf, um "ein Haar" schrammte man an den Überstunden für den Ligaerhalt vorbei. Vor der aktuellen Saison war den Verantwortlichen klar, dass ein besseres Abschneiden als zuletzt das Ziel sein werden muss, so wurde es auch formuliert.



Mit drei erfahrenen, schon in höheren Klassen aktiven Neuzugängen und mit Florian Weiß einem neuen Coach auf der Kommandobrücke ging es ans Werk, die beiden ersten Partien der neuen Saison gingen allerdings gegen zwei Mitfavoriten um den Aufstieg verloren. Mit zwei Siegen in Folge - vor allem das 6:0 in Immenreuth sorgte für Aufsehen - schien der Turnaorund geschafft, doch weit gefehlt, gegen zwei abstiegsgefährdete Teams holte man nur einen Punkt. In Folge wechselten die Ergebnis stetig, eine längere Erfolgsserie als zwei gewonnene Spiele in Folge sollte der Weiß-Crew nicht gelingen. Was wirklich in ihr steckt, bewiesen beispielsweise die Heimsiege gegen Kemnath (2:1) und gegen Ebnath (6:0). Mit der Heimbilanz (18 Punkte) konnte man zufrieden sein, auswärts (8 Punkte) verbreitete man allerdings nur wenig "Angst und Schrecken". Letztendlich wird die SG ihr Saisonziel auf jeden Fall erreichen, ja sollten die vor der SG platzierten Mannschaften noch schwächeln und sie selbst die Leistungskurve nach oben steigen lassen, dann könnte man auf der Tabellenleiter noch die ein oder andere Stufe "hochkraxeln".



"Aufgrund der Umstände und der zahlreichen Verletzten mussten wir leider gerade zu Beginn der Saison ständig improvisieren. Zudem war die Chancenverwertung einfach schlecht und so konnte man klar dominierende Spiele nicht gewinnen. Unter dem Strich wäre viel mehr drin gewesen und der Tabellenplatz spiegelt leider nicht das Leistungsvermögen der Mannschaft wider. In der Rückrunde wollen wir noch so viel Punkte wie möglich holen, um eventuell noch ein paar Plätze gut zu machen. Zudem gilt es, noch konstanter die Leistung auf den Platz zu bringen", so SG-Spielertrainer Flo Weiß im Gespräch mit FuPa.





SV Riglasreuth (7. Platz, 26 Punkte, 8/2/7, 27:25 Tore)



Zwei Mal in Folge bewahrte der gewonnene direkte Vergleich den SVR davor, eine Ehrenrunde in Form der Abstiegsrelegation drehen zu müssen, in den Spielzeiten 23/24 und 24/25 war man auf den Rängen 10 und 11 mit dem Releganten am Ende punktgleich. So war es eigentlich keine Überraschung, dass man bei der Elf des schon viele Jahre an der Außenlinie stehenden Coaches Rainer Wegmann vor der aktuellen Saison dem Klassenerhalt absolute Priorität verlieh.



Ein Blick auf die Tabelle verrät nun, dass man anders, als zuletzt, auf dem besten Wege ist, endlich einmal eine Saison ohne Abstiegsängste zu absolvieren. Fünfzehn Punkte dick ist der Keil zur Gefahrenzone, die Voraussetzung dafür, dass man beim SVR Weihnachten tatsächlich besinnlich feiern kann.



Schon die beiden Auftaktpartien gegen die Spitzenteams aus Kemnath und Dießfurt, in denen man den Favoriten einen Punkt abknöpfte, gaben einen Hinweis darauf, dass der SVR in dieser Saison eine schärfere Klinge schlagen würde. Sechzehn Punkte zuhause, immerhin zehn in der Fremde zeugen von einer insgesamt sehr positiv verlaufenden Spielzeit. Wohl gab es die in oder andere Einbuße, doch stets zeigte die Elf um Kapitän Timo Philbert umgehend eine Reaktion und sicherte sich damit auch den Platz in den ruhigen Gefilden der Rangliste. In seinem kurzen Statement beschreibt Trainer Rainer Wegmann unter anderem, wie angenehm es ist, den Jahreswechsel endlich einmal ohne die großen Daseinsängste begehen zu können:



"Wir beim SV Riglasreuth sind sehr zufrieden mit der bisherigen Saison. Vieles, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir umsetzen und so stehen wir heuer im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Wir hatten einige starke Auftritte, vor allem der Derbysieg gegen Neusorg war ein absolutes Highlight. Für die restlichen 9 Spiele ab dem Frühjahr haben wir uns vorgenommen, die gute Saison auch mit einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen. Wir wollen weiterhin viel Spaß haben und vielleicht die ein oder andere Mannschaft noch etwas ärgern. Wichtig aber ist, endlich mal eine sorgenfreie Saison in der Kreisklasse zu spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben."





VfB Mantel (8. Platz, 23 Punkte, 23 Punkte, 7/2/8, 32:26 Tore)



Nach einer nervenaufreibenden letzten Saison, die man wohl auf Platz 9 beendete, allerdings mit dem Abstiegsreleganten aus Ebnath punktgleich war, war klar, dass man beim VfB vor dieser Spielzeit das Saisonziel mit "Klassenerhalt" formulieren würde. Betrachten wir nun die Bilanz der Nordgauer-Elf bis zur Winterpause, dann ist man in Mantel auf dem besten Weg, ein Zittern bis zum letzten Spieltag schon vorzeitig zu abzuwenden.



Dabei sah es zunächst danach aus, als würde der VfB erneut eine sorgenbepackte Spielzeit absolvieren. Nach dem Auftaktsieg in Schwarzenbach setzte es vier Einbußen in Folge und schon fand man sich am unteren Rand des Klassements wieder. Zwei Dreier in Folge liessen etwas durchatmen. Danach wechselten die Ergebnisse immer wieder, man sammelte dennoch Punkte dabei, im Oktober beispielweise nach drei Dreiern gleich neun. Zum Abschluß des Sportjahres remisierte man zuhause gegen Seugast/Schlicht II, ehe man auch ein beachtliches Unentschieden beim Kreisligaabsteiger in Hahnbach holte.



Wie man den Worten von VfB-Chefanweiser Michael Nordgauer entnimmt, kann man sich unter dem Strich beim VfB mit der bislang gezeigten Leistung und dem guten aktuellen Tabellenplatz - dabei trotzte man einigen personellen Problemen - anfreunden: "Mit den Saisonverlauf sind wir zufrieden. Wir hatten sehr viel Verletzungspech, aber zum Glück haben wir eine zweite Mannschaft, die sehr zahlreich zum Training kommt, so hatten wir auch keinen Leistungsabfall zu verzeichnen. In der Restrunde gilt es, so schnell wie möglich 30 Punkte zu holen und damit sicherzustellen, mit den Abstieg nichts zu tun zu haben."