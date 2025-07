Setzt SV Hellern seine Topform im Pokal fort?

In einem vorgezogenen Spiel trifft am Freitagabend um 19.00 steht der Bezirksliga-Absteiger SC Lüstringen beim Kreisliga-Aufsteiger Ballsport Eversburg vor einer unangenehmen Aufgabe. Bezirksligaabsteiger TUS Hilter ist klarer Favorit im Nachbarschaftsderby bei der in der 1. Kreisklasse spielenden TSG Dissen. In einem Kreisliga-Duell tritt der SV Hellern - aufgrund seiner zuletzt in den Vorbereitungsspielen erreichten beachtlichen Ergebnissen - als Favorit beim VFR Voxtrup II an. RW Sutthausen ist um seine Aufgabe am Blumenhaller Weg beim Spielverein 16 aus der 1. Kreisklasse nicht zu beneiden. Auch der Aufstiegsanwärter TV Bohmte 01 bekommt beim TUS Engter aus der 1. Kreisklasse nichts geschenkt. Sämtliche Spiele im Kreispokal Osnabrück sind in unserer Ligen-Übersicht mit Spieltermin und Anstoßzeiten aufgeführt.