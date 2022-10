Östringer Überlegenheit auch gegen Gochsheim? – Foto: Frank Burghart

Setzt sich die Erfolgsserie des FC Östringen II fort? Östringen II als einziges Team noch verlustpunktfrei +++ Derbytime in Oberderdingen +++ Zwei Brettener Stadtteileduelle

Am Donnerstag kam es zum Topduell zwischen den beiden bis dahin noch verlustpunktfreien zweiten Vertretungen des FC Östringen und VfB Bretten. Die Heimmannschaft behielt die Oberhand und führt das Klassement nun mit dem Optimum von 8 Siegen alleine an. Am Sonntag wartet mit dem viertplatzierten SV Gochsheim der nächste gute Gegner auf die Östringer. Auch der nun leicht zurückgefallene VfB II bekommt es mit einem starken Kontrahenten zu tun, dem fünftplatzierten FV Gondelsheim. Außerdem kommt es zu den Derbys SV Oberderdingen gegen FC Flehingen II, SV Gölshausen gegen SVK Büchig II und TSV Dürrenbüchig gegen FC Neibsheim II. Der Dritte Fatihspor Oberderdingen ist gegen den FC Untergrombach II favorisiert. Zudem empfängt der SV Menzingen II den FV Bauerbach.

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr SV Menzingen Menzingen II FV Bauerbach FV Bauerbach 13:00 PUSH

Der SV Menzingen II verlor zuletzt fünf Mal in Folge, dabei die letzten beiden Begegnungen mit jeweils 2:4. So auch am Sonntag zuhause gegen den SV Gölshausen. SVM-Trainer Ozan Cömert berichtet von einer durchaus guten Leistung seiner Elf: „An sich haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Leider waren wir in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug in den Zweikämpfen und Gölshausen hat seine Chancen eiskalt genutzt. In der zweiten Halbzeit standen wir viel besser und haben nichts Ernstes mehr zugelassen. Wir konnten uns ein paar Chancen herausspielen, aber leider konnten wir nur noch einen Treffer erzielen.“ Zum zweiten Heimspiel hintereinander empfangen die Menzinger nun die Vertretung des FV Bauerbach, die zwei Tabellenplätze und vier Punkte besser dasteht. Cömert sieht Chancen für sein Team: „Gegen Bauerbach müssen wir genauso starten wie wir in der zweiten Halbzeit gegen Gölshausen gespielt haben. Hinten stabil stehen und vorne Chancen erarbeiten, dann ist da hoffentlich mal wieder etwas zu holen.“ Die Bauerbacher Viktorianer mussten sich am vergangenen Wochenende auf eigenem Terrain dem Tabellendritten Fatihspor Oberderdingen deutlich mit 2:7 geschlagen geben. Serhan Sezer, Co-Trainer des FV Bauerbach, blickt auf die Begegnung kurz zurück: „Ich möchte nicht viel zu diesem Spiel sagen. Leider sind hier viele negativen Faktoren zusammengekommen, weshalb das Ergebnis letztendlich auch so hoch ausfiel. Wir waren mit dem Kopf definitiv nicht auf dem Platz und es war eine sehr schwache Leistung von uns. Mehr möchte ich nicht dazu sagen.“ In der Fremde konnte Bauerbach bisher 4 seiner 7 Punkte einfahren. In Menzingen will und muss man aus Sicht von Sezer diese Bilanz weiter ausbauen: „Wir werden unsere Konsequenzen aus dem letzten Spiel ziehen und natürlich Änderungen vornehmen. Wir müssen schnellstmöglich wieder zu unserer alten Stärke zurückfinden. Hierfür gilt es hart zu arbeiten und Selbstvertrauen aufzubauen. Daher zählt für uns am Sonntag nur der Sieg in Menzingen!“ Prognose: FuPa weiß, dass ein solcher Vergleich hinkt, orientiert sich aber dennoch auch leicht an den Vergleichen beider Mannschaften z. B. mit dem FC Fatihspor. Menzingen verlor bei diesem Gegner mit 0:9, Bauerbach in der Vorwoche gegen diesen zuhause mit 2:7. Spricht dies für Bauerbach? Dies allein selbstverständlich nicht, FuPa hält jedoch einen Auswärtssieg der Bauerbacher für möglich.

Durch den 4:2-Sieg beim SV Menzingen II hat sich der SV Gölshausen genau in der Mitte der Tabelle eingenistet. Das Gölshausener Trainerteam Mario Bertino und Dominik Rebmann berichten über den eingeplanten Auswärtssieg: „Wir haben in Menzingen auf dem kleineren Trainingsplatz spielen müssen. Dies kam natürlich eher dem Gegner entgegen, der ausschließlich mit langen Bällen agiert hat. Dennoch hatten wir das doch recht hektische Spiel im Griff und gingen mit einer komfortablen 4:1-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir leider nicht mehr zwingend nach vorne gespielt, sodass keine weiteren Treffer dazukamen. Letztendlich war es eine Pflichtaufgabe und die haben wir auch erfüllt.“ Will man den 7. Tabellenplatz verteidigen, muss man insbesondere den um nur einen Punkt hinter Gölshausen rangierenden nächsten Gegner Büchig II auf Abstand halten. Bertino und Rebmann wollen aber sogar mehr als Rang 7, zudem freuen sie sich über eine Entschärfung der zuletzt kritischen Personallage: „Nun steht das Derby gegen die Kickers an, die sich für diese Saison neu aufgestellt haben. Nach zwei Spielen, in denen wir erhebliche personelle Probleme hatten, sieht es am Sonntag wieder deutlich besser aus und wir können auf einen großen Kader zurückgreifen. Wir wollen unbedingt gewinnen, der aktuelle siebte Tabellenplatz kann nicht unser Ziel sein.“ Am Sonntag glichen die Kickers aus Büchig beim favorisierten FC Fatihspor einen 0:2-Pausenrückstand zunächst aus und kamen nach einem nochmaligen Zwei-Tore-Rückstand auch nochmals auf 3:4 heran, ehe sie dann in der vorletzten Minute aber doch den entscheidenden Treffer zur 3:5-Niederlage hinnehmen mussten. SVK-Trainer Josip Majstorovic war mit dem Auftritt seiner Elf durchaus zufrieden, bemängelt aber das Defensivverhalten: „Unsere drei Treffer wären ausreichend gewesen, wenn vier Abwehrfehler nicht dazu geführt hätten, dass wir immer wieder in Rückstand geraten sind. Spielerisch und läuferisch haben unsere Jungs überzeugt.“ Nur ein Punkt beträgt der Rückstand zum nächsten Gegner Gölshausen. Dieser hat zuhause erst 4 Punkte holen können, die Gäste aus Büchig in der Fremde ebenfalls 4 Zähler. Beide haben 18 Treffer erzielt, Gölshausen mit 18 aber 8 Gegentreffer weniger kassiert als Büchig mit 26. Für Büchig wird es damit vor allem auf eine gewisse defensive Stabilität ankommen. Prognose: Der Heimvorteil spricht für den SV Gölshausen, der sich selbst zum Ziel gesetzt hat, in der Tabelle noch weiter vorrücken zu wollen. Für dieses Ansinnen muss man dann aber halt wohl auch gegen Büchig gewinnen. In einem Derby ist jedoch alles möglich. Auch ein Unentschieden würde nicht wirklich überraschen.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Oberderdingen Oberderdinge FC Flehingen FC Flehingen II 15:00 PUSH

Der A-Klassenabsteiger SV Oberderdingen stellt sich tapfer der erwartet schweren Lage und konnte am Sonntag beim 2:2 bei Aufsteiger FC Neibsheim II immerhin den ersten Punktgewinn landen. Laut Spielertrainer Tobias Riede war jedoch sogar noch mehr drin: „Dieses Spiel hätten wir wirklich gewinnen müssen. Wir hatten vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile, haben aber unsere Chancen mal wieder nicht verwertet. Das hat Neibsheim II besser gemacht.“ Ungleich schwerer als in Neibsheim wird es für die Oberderdinger nun im Gemeindederby gegen die Landesligareserve des FC Flehingen. Riede lebt jedoch Selbstbewusstsein vor: „Im Derby werden wir voll auf Sieg spielen. Wir werden von Spiel zu Spiel besser und müssen uns irgendwann einfach mal belohnen. Am Sonntag wird hoffentlich der Zeitpunkt dafür sein!“ Der FC Flehingen II musste zuletzt gegen vier der fünf bestplatzierten Mannschaften antreten. Nach den beiden 0:6-Niederlagen in Östringen und gegen Bretten, kam man in Gochsheim zu einem 3:3-Remis, ehe man aktuell mit dem 3:2 über Gondelsheim wieder dreifach punkten konnte. FCF-Spielertrainer Konstantin Marapidis spricht von einem verdienten Sieg: „Es sieht knapper aus als es war. Wir haben ein super Spiel abgeliefert. Wir mussten beim Aufwärmen schon zwei Spieler tauschen. Ich hoffe, dass es bei einem davon nichts Schlimmeres ist. So etwas kann dich als Mannschaft mental beschäftigen, trotzdem haben die Jungs Gas gegeben und erfolgreich Fußball gespielt. Der Anschlusstreffer kam aus dem Nichts durch Schlitzohr Cullik. In der zweiten Hälfte wussten wir, dass Gondelsheim mehr Druck machen würde, aber wir haben perfekt geantwortet und das 3:1 erzielt. In der Nachspielzeit haben wir dann mal kurz gepennt, was das Ergebnis ein wenig knapper aussehen läßt.“ Beim Tabellenvorletzten Oberderdingen wird man sich nun in der Favoritenrolle befinden. Marapidis lässt sich davon jedoch nicht blenden: „It’s Derbytime! Und so gehen wir das Ganze auch an. Wir haben momentan ein riesiges Lazarett. Ich bin froh um den großen Kader. Jetzt können die jungen Wilden ein wenig auftrumpfen und zeigen, dass sie in die Startelf wollen. Am Sonntag ist das Derby und da zählt nur die Einstellung, egal ob der SVO einen Punkt oder deren 20 hat.“ Prognose: Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs fehlt uns aber ehrlich gesagt derzeit etwas der Glaube, dass die Oberderdinger dem Nachbarn ein Schnippchen werden schlagen können. Für FuPa käme alles andere als ein Auswärtssieg überraschend.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr TSV Dürrenbüchig Dürrenbüchig FC Neibsheim Neibsheim II 15:00 PUSH

Der TSV Dürrenbüchig spielte zuletzt dreimal Unentschieden, so auch aktuell beim FC Untergrombach II (1:1). Nach einer ganz frühen Gelb-Roten Karte und einer weiteren in Hälfte 2, musste man zweitweise sogar mit zwei Mann weniger (dann auch Rot für den Gegner) und ansonsten fast die gesamte Begegnung mit einem Spieler weniger bestreiten. TSV-Trainer Daniel Kreuzer sah dennoch Möglichkeiten für einen Sieg: „Die Punkteteilung ist schade, da wir nach acht Minuten zu zehnt und fünfunddreißig Minuten zu neunt gespielt haben und trotzdem hätten gewinnen müssen!“ Im Brettener Derby gegen Neibsheim II will man im Dürrenbüchiger Lager nun möglichst den ersten Heimsieg landen. Kreuzer dazu: „Das nächste Spiel ist ein wichtiges für uns und da zählen nur drei Punkte, wobei ich momentan keinen Torhüter habe. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen.“ Der FC Neibsheim II hatte am Sonntag einen Rückstand gegen den SV Oberderdingen zunächst zu einer Führung drehen können, ehe das 2:2 der Gäste kurz vor Schluss doch noch den Traum vom ersten B-Klassensieg zerstörte. Vom Auftreten seiner Mannschaft war Spielertrainer Konstantin Stamtsis aber auch ergebnisunabhängig angetan: „Es war ein sehr starkes Spiel mit vielen Zweikämpfen und Ballverlusten. Beide Teams haben auf Fehler gewartet. Wir waren in Rückstand und haben dann das Spiel gedreht, haben aber leider in der letzten Minute noch den Ausgleich bekommen. Ich bin mit der Leistung und Motivation meiner Jungs sehr zufrieden!“ In Dürrenbüchig will man die Leistung bestätigen. Stamtsis gibt vor: „Wir wollen an das letzte Spiel anknüpfen und mit dieser Einstellung nach Dürrenbüchig fahren.“ Prognose: Die Chancen stehen gut, dass Dürrenbüchig den ersten Heimdreier der Saison einfahren kann. Breitwillig wird Neibsheim dem Gegner das Derbyfeld aber nicht überlassen.

Von der Niederlage gegen den FC Östringen II und dem 2:2-Remis in Gölshausen abgesehen, hat der drittplatzierte FC Fatihspor bisher alle Begegnungen gewinnen können und bis zum vergangenen Sonntag auch alle deutlich. Gegen den SVK Büchig musste man aber dieses Mal bis zur letzten Minute warten, ehe der 5:3-Sieg endgültig feststand. Auch Andreas Krall, Übungsleiter des FC Fatihspor, berichtet von einer engen Begegnung: „Gegen Büchig II war es ein schweres Spiel für uns. Zum einen mussten wir die Abwehr komplett umstellen und zum anderen war das Team von Büchig II sehr engagiert, eingespielt und laufstark. Mit ihren schnellen Spitzen hatten die Büchiger stets die Möglichkeit, Nadelstiche in Richtung unserer Abwehr zu setzen, was sie dann auch taten. Nach etwas Eingewöhnungszeit gelang es uns, in der ersten Hälfte stabiler zu stehen und die Defensive weitestgehend zu festigen. Wir gingen aufgrund des Plus an klaren Tormöglichkeiten verdient mit 2:0 in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff war Büchig II sofort da und wir wurden für zwei nicht gut zu Ende gespielte Angriffe durch blitzsaubere Konter mit dem 2:2 bestraft. Danach zeigten unsere Jungs aber sofort eine gute Moral und erspielten sich zwei wunderschöne Tore zum 4:2. Wer aber dachte, dass Büchig II jetzt bedient war, der lag falsch. Wieder kamen die Büchiger mit dem 3:4 nahe ran, aber auch wieder bekamen sie mit dem 5:3 prompt die Antwort. Es war ein turbulentes Spiel und Büchig II hat den vollen Respekt für ein engagiertes und gutes Spiel verdient. Alles im allem sind wir sehr stolz auf unser Team, da wir spielerisch vieles zeigen konnten, kämpferisch immer besser werden und die Moral steigt stetig an. Ein geiles Gefühl! Noch plagen uns viele fehlende oder angeschlagene Spieler, aber mit etwas Glück kommen wir gut durch diese Phase und bleiben am Spitzenduo dran.“ Die Tormaschinerie der Fatihsporer (bisher 36 Treffer in 8 Spielen) will nun auch gegen den Tabellenelften Untergrombach II auf Touren laufen. Krall blickt voraus: „Am Sonntag gegen Untergrombach II erwarte ich einen unangenehmen Gegner, den ich allerdings schlecht einschätzen kann. Wir spielen zu Hause, wollen offensiv und attraktiv spielen und sicher auch diese drei Punkte einfahren. Da für uns jedes Spiel eine neue Erfahrung mit neuen Gegnern ist, freuen wir uns auch sehr auf unsere Gäste, wünschen ihnen eine gute Anreise und ein faires Spiel.“ Nach dem 10:0-Kantersieg über Neibsheim Mitte September, hatte der FC Untergrombach II vier Spiele in Folge verloren und sich dabei 20 Gegentreffer eingefangen. Rein ergebnistechnisch funktionierte die Defensivarbeit nun am vergangenen Sonntag beim 1:1-Remis gegen den TSV Dürrenbüchig um Einiges besser. Jan Becker und Christian Zipperle (Spieler des FCU) relativieren dies jedoch umgehend: „Gegen Dürrenbüchig haben wir die mit Abstand schlechteste Partie der letzten Monate abgeliefert. Selbst mit zeitweise zweifacher Überzahl spielten wir schlechter als Dürrenbüchig. Durch eine sehr dumme und unnötige Rote Karte war es dann am Ende ein zehn gegen neun. Trotz der vielen roten Karten muss man sagen, dass der Schiedsrichter eine harte, aber erkennbare Linie hatte und das Spiel gut gepfiffen hat.“ Untergrombach musste bisher die zusammen mit zwei anderen Teams viertmeisten Gegentreffer hinnehmen. Nun geht´s zur zweitbesten Ligaoffensive nach Oberderdingen. Die Untergrombacher Spieler merken dazu an: „Fatihspor zählt zu den Top-Teams der Liga und ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Es wird eine sehr schwierige Partie, da bei uns einige Spieler fehlen werden. Hier nochmals Glückwunsch unserem Innenverteidiger-Urgestein Alex Bacher zur Geburt seines Sohnes. Mit viel Arbeit und Kampf sind beim FC Oberderdingen eventuell Punkte drin.“ Prognose: Hier Fatihspor mit den zweitmeisten Ligatreffern, dort Untergrombach mit den viertmeisten Gegentreffern. Es ist davon auszugehen, dass die Offensive der Gastgeber dieses Spiel entscheiden wird. Punktgewinne der Untergrombacher kämen überraschend.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FV Gondelsheim Gondelsheim VfB Bretten Bretten II 15:00 PUSH

Nach der Saisonauftaktniederlage gegen Fatihspor mussten die Gondelsheimer am Sonntag beim FC Flehingen II ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. FVG-Trainer Maximilian Antony kommentiert die 2:3-Niederlage: „Am vergangenen Sonntag haben wir ein Spiel erlebt, in dem wir zum ersten Mal in dieser Saison nicht annähernd unser Potenzial abrufen konnten. Dass dies ausgerechnet gegen einen Gegner wie Flehingen II passierte, ist natürlich etwas ärgerlich, aber so ist es eben. Letztendlich haben wir das Spiel in der ersten halben Stunde verloren. Einen 0:2-Rückstand biegt man dann leider nicht mehr so einfach um. Natürlich werden wir das Ganze aufarbeiten, sollten aber nicht zu kritisch mit uns selbst umgehen. Immerhin spielen wir bisher eine ordentliche Runde.“ Nicht einfacher wird nun die Herausforderung gegen den Tabellenzweiten VfB Bretten II. Antony hofft dabei insbesondere auf eine Verbesserung der aktuellen Personallage: „Dass Bretten II wie in fast jedem Spiel auch dieses Mal als Favorit gilt, ist ja selbstverständlich. Dennoch möchten wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung versuchen, dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Aktuell gestaltet sich die Situation aufgrund von Verletzungen und kranken Spielern etwas schwierig, jedoch besteht die Hoffnung, dass sich dies bis Sonntag zumindest ein bisschen entspannt.“ Der VfB Bretten bleibt der Vorzeigeverein im Fußballkreis. Hatte es in der Vorsaison fast den Dreifachaufstieg aller drei Herrenmannschaften gegeben, so spielen alle drei in ihren Ligen schon wieder eine gute Rolle. Die Erste behauptet sich in der Verbandsliga, die Dritte spielt in der C-Klasse wieder um den Aufstieg mit und auch der VfB II bleibt oben dran. Daran ändert auch die aktuelle und damit erste Niederlage am Donnerstagabend im Spitzenspiel in Östringen nicht viel. FuPa war beim Top-Duell vor Ort und hofft, dass die in der Endphase erlittene Verletzung eines Brettener Spielers nicht allzu schwerwiegend ist; wir wünschen ihm alles Gute! VfB-Trainer Dominic Prüfer zeigt sich in seinem Resümee des 0:3 als fairer Verlierer: „Unsere Serie ist jetzt leider gerissen. Ich bin aber auf keinen Fall enttäuscht, weil ich ein richtig geiles Fußballspiel miterleben durfte. Es war auf jeden Fall eines Spitzenspiels würdig, leider mit dem besseren Ende für Östringen II. In der ersten Halbzeit war die Partie sehr ausgeglichen, mit einem leichten Chancenplus für uns. Mit etwas Glück können wir in Führung gehen, aber das Unentschieden zur Halbzeit ging in Ordnung. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann gleich eiskalt erwischt. Ein kleiner Fehler im Mittelfeld führte zu einem blitzschnellen Gegenangriff und dem 0:1. Wir haben uns dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und spielten weiterhin guten Fußball. Chancen waren da, aber die hat allesamt der Torwart zunichte gemacht. Die Uhr lief dann natürlich gegen uns und wir mussten mehr ins Risiko gehen. Was der FCÖ II dann aus seinen wenigen Konterchancen gemacht hat, war schon richtig gut. Brutal effektiv haben die Östringer aus drei Chancen noch zwei weitere Tore gemacht. Da kannst du dann nur deinen Hut ziehen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil wir eine super Leistung gezeigt haben und auf keinen Fall schlechter waren. Lediglich die Offensive von Östringen II war einfach besser, deshalb geht die Niederlage für uns in Ordnung. Glückwunsch an die Jungs vom Waldbuckel!“ Bretten II hat zuletzt dreimal gegen Teams aus den TOP 6 gespielt, nun geht es mit dem FV Gondelsheim zum nächsten Gegner aus diesem Kreis. Prüfer sieht in der neuen Verfolgerrolle durchaus Vorteile: „Jetzt haben wir die Tabellenführung leider verloren und sind wieder die Jäger. Aber dies können wir ganz gut, wie man letzte Saison gesehen hat. Die Saison ist noch sehr lange und wir geben weiter Vollgas. Am Sonntag geht's schon weiter in Gondelsheim. Sicherlich wird dies kein einfaches Spiel, weil die Gondelsheimer auch richtig gut drauf sind und eine super Saison spielen. Aber wir werden alles geben, um wieder erfolgreich zu sein.“ Prognose: Das Gastspiel der Brettener in Gondelsheim wird für diese kein leichtes sein. Es darf jedoch damit gerechnet werden, dass der VfB nach seiner ersten Niederlage schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will. Dies macht die Aufgabe für die Gastgeber nicht leichter. FuPa tippt auf einen Auswärtssieg des VfB.

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr FC Östringen FC Östringen II SV Gochsheim Gochsheim 13:00 PUSH