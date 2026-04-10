Setzt sich der Höhenflug von Viktoria Goch auch beim PSV Wesel fort? Mit drei Siegen in Serie und dem Pokalerfolg im Rücken reist Viktoria Goch zum abstiegsbedrohten PSV Wesel. Doch Trainer Kevin Wolze warnt vor einer Aufgabe, die gefährlicher werden könnte, als es die Tabelle vermuten lässt – zwei Ausfälle verschärfen die Lage zusätzlich. von RP / Hans Sterbenk · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch will an die vergangenen Wochen anknüpfen – Foto: Susanne Schmidt

Viktoria Goch befindet sich eindeutig im Aufwind. Nach einer längeren Flaute in der Landesliga läuft es für den Aufsteiger wieder deutlich besser. Das Team überzeugte zuletzt mit starken Leistungen und feierte in der Meisterschaft drei Siege in Folge. Besonders eindrucksvoll war der 6:0-Heimerfolg im Hubert-Houben-Stadion gegen Herbstmeister VfB Bottrop, der die aktuelle Formkurve klar unterstreicht. Auch im Kreispokal setzte die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze ein Ausrufezeichen: Durch einen 2:1-Endspielerfolg gegen die Sportfreunde Broekhuysen gelang die erfolgreiche Titelverteidigung – gleichzeitig qualifizierte sich Viktoria Goch damit für den Niederrheinpokal.

Personalentscheidungen bringen Bewegung in den Kader Parallel zu den sportlichen Erfolgen haben die Verantwortlichen des Vereins wichtige Personalfragen geklärt. Sicher ist, dass Viktoria Goch neben Ahmed Miri, Alexander Möller, Gabriel Preuß, Arne Quernhorst, Thore Seifert und Sven Schneider auch Malte Baumeister verlassen wird. Der baumlange Innenverteidiger schließt sich dem ambitionierten Bezirksligisten SV Rindern an und soll dort der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen. Im Ligaspielbetrieb wartet am Sonntag um 15 Uhr die nächste Herausforderung: das Auswärtsspiel beim PSV Wesel. Trainer Wolze warnt davor, den abstiegsgefährdeten Gegner zu unterschätzen: „Das ist eine Mannschaft, die gerade auf eigenem Gelände jeden Gegner ärgern kann. Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe für uns.“

Der PSV Wesel blieb in dieser Saison bislang hinter den Erwartungen zurück und belegt aktuell den 15. Tabellenplatz, einen Abstiegsrang. In den vergangenen fünf Begegnungen gelang dem Team lediglich ein Sieg – allerdings am letzten Spieltag gegen Blau-Weiß Mintard. Für Wolze ein klares Zeichen: „Das zeugt davon, dass sich die Mannschaft noch lange nicht aufgegeben hat.“ Erinnerungen wird der Gocher Trainer sicher auch noch an das Hinspiel haben. Im Oktober 2025 verlor sein Team mit 0:1 gegen den PSV Wesel. Schwierige Aufgabe in Wesel – und zwei Ausfälle, die schmerzen Trotz der Warnung möchte der Gocher Trainer die Erfolgsserie seines Teams fortsetzen: „Ich hoffe, dass meine Spieler die Doppelbelastung durch Pokal und Meisterschaft gut verkraftet haben. So ganz frisch wirkten sie zuletzt nicht. Doch egal, wie es ist: Unser Ziel muss natürlich sein, weiter ungeschlagen zu bleiben und in Wesel den vierten Sieg in Folge einzufahren.“