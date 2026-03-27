Setzt Langquaid seine Auswärtsserie in Falkenberg fort?

Sicherlich nicht nach dem Geschmack der beiden Kontrahenten verlief der Wiederauftakt nach der Winterpause. Beide Teams wurden von Top-Mannschaften unter Wert geschlagen und konnten somit ihre guten Serien aus der Herbstzeit nicht fortsetzen. Wollen sie den Anschluss an die Vorderplätze nicht ganz aus den Augen verlieren bzw. den Abstand zum Tabellenkeller nicht auf ein gefährliches Maß zusammenschrumpfen lassen, brauchen der Bezirksliga-Dino TSV Langquaid genauso wie der frische Aufsteiger SC Falkenberg dringend einen Dreier.

Die Laabertaler, bei denen der Einsatz von Kevin Kandsperger, Korbinian Köppel, Michael Schwank und Luka Vukovic nicht möglich und von Aaron Bice, Florian Brunner und Benedikt Köppel fraglich ist, hielten die routinierten "Falken" beim 4:1-Vorrundenerfolg gut in Schach, wissen aber um das Potenzial der Kagerer-Schützlinge, auch wenn ihnen bislang keine ausgeprägte Heimstärke nachzusagen ist. Auffällig ist, dass sich fast 90% der bisher erzielten Tore auf nur vier Spieler aufteilen, nämlich auf Alexander Diem (8 Tore / 7 Assists), Ahmad Jumaa Almoustafa (7/3), Dominik Maierhofer (7/1) und Leon Maierhofer (6/1), und Daniel Diem schon zehn Tor-Vorbereitungen auf seinem Konto hat. Vor Kurzem mussten sie, die im Trainingslager in Riva am Gardasee weilten und in der Vorbereitung sieglos blieben, noch Isaac Muteba zum FC Passau abgeben.

Die Laabertaler, die personell derzeit gut ausgestattet sind, wollen auf auswärtigen Plätzen weiterhin - vier Siege, fünf Remis - als einziges Team ungeschlagen bleiben, brauchen dafür jedoch mehr Durchschlagskraft und Effektivität in der Angriffszone. Das TSV-Kollektiv ist in dieser Hinsicht nicht unbedingt von einem einzelnen Torjäger abhängig, wie 14 verschiedene Torschützen, darunter sieben mit mindestens drei Treffern, unterstreichen. Gut aus der Winterpause gekommen ist die Defensive um Kapitän Christoph Blabl, die auch gegen den Spitzenreiter ATSV Kelheim nur wenige Torchancen zugelassen hat.