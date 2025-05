Setzt Langquaid die Erfolgsserie auch in Pfarrkirchen fort?

Anstoß am Sonntag, 4. Mai, um 15.00 Uhr auf der Schulsportanlage in Pfarrkirchen

Zum TuS 1860 Pfarrkirchen führt der drittletzte Spieltag den Bezirksligisten TSV Langquaid, der sich sich zuletzt auf auswärtigen Plätzen immer wohler fühlte und aus den letzten fünf Partien 13 Punkte mit nach Hause brachte. Bei den Rottalern wird es aber gewiss nicht leicht, diese Serie fortzusetzen, denn in den elf Partien der Rückrunde mussten diese nur ein einziges Mal eine Niederlage hinnehmen. Zudem präsentieren sich die Linhart-/Schildmann-Schützlinge durchaus heimstark, auch wenn sie diesmal von der heimischen Rennbahn auf die Schulsportanlage (Von-Fraunhofer-Str. 1) wechseln müssen. Auch auf der Ausweichstätte werden die Mannen um den Kapitän und sechsfachen Torschützen Max Grabow, die auf Spieler wie den jungen Felix Heudecker (14 Tore / 6 Assists), Michael Pitscheneder (4 / 5) und Schlussmann Sebastian Baier setzen, nur schwer zu knacken sein. In der Vergangenheit war das TuS-Gelände fast immer ein unangenehmes Pflaster, das kaum - wie auch bei der 2:1-Niederlage in der Schlussminute im Vorjahr - einen Langquaider Erfolg zuließ. Auf eigenem Terrain schaut die Bilanz - 1:0-Vorrundenerfolg durch Christoph Blabl in der 90. Minute - deutlich besser aus.

Für die Weiß-Blauen ist es in diesen "englischen" Wochen eine Frage der Belastungssteuerung, der sich Trainer Michael Wax erfolgreich stellt, wobei ihm auch die Tatsache hilft, dass der zwischenzeitlich arg geschrumpfte Kader wieder deutlich angewachsen ist. So ist auch Vizekapitän Thomas Blabl wieder auf der Bildfläche, während Thomas Steffel und Markus Weiherer in der Rest-Rückrunde wohl nicht mehr eingreifen können. Es bleibt zu hoffen, dass das erfolgreiche Totopokalfinale vom Mittwochabend in Neufraunhofen keine negativen Spuren hinterlassen hat. Vielleicht gelingt dem Team um die Köppel-Brüder ein Dreier in der Hochschulstadt, der dort bisher nur den beiden Nachbarvereinen Schierling und Ergoldsbach vergönnt war, um die gute Ausgangsposition im Rennen um den vierten Tabellenrang zu festigen.