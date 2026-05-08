Setzt Deutz die Serie fort? Fortuna möchte an die Spitze

Aachen muss die Spitze verteidigen – Foto: Gerhard Hannappel

Entscheidendes Spiel in Wegberg Sowohl für den FC Wegberg-Beeck als auch für den VfL Vichttal könnte das Duell am Sonntag richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf werden. Während Beeck mit einem Sieg den endgültigen Klassenerhalt so gut wie eintüten möchte, ist für Vichttal nach dem emotionalen Spiel gegen Düren jedes Spiel ein Endspiel um den Verbleib in der Liga. Beeck-Coach Goran Kovacevic zeigt großen Respekt vor dem kommenden Gegner und dessen Spielweise, sieht sein Team aber gewappnet: „Ich freue mich auf das Spiel, auch wenn es hart wird. Vichttal spielt sehr körperbetont und ich mag das sehr gerne. Außerdem finde ich, dass sie da unten zu Unrecht stehen. Sie haben einen guten Trainer und arbeiten gut. Sie sind aber auch tagesformabhängig und wir sind für dieses Spiel auf unserem Platz definitiv bereit. Das Spiel wird ein Wegweiser für uns: Wenn wir gewinnen, werden wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.“ Auf der Gegenseite herrscht trotz des Aufwärtstrends bei Vichttal pure Konzentration. Trainer Fatos Popova weiß um die Bedeutung dieses Spiels: „Auch an diesem Sonntag wird es für uns ein Finalspiel. Das Hinspiel haben wir zwar verdient gewonnen, aber die Tabelle und die letzten Ergebnisse der Beecker zeigen, dass sie sehr gute Qualität in der Mannschaft haben und es eine sehr schwere Aufgabe wird.“ Mit einem Sieg könnte der VfL eventuell sogar einen Abstiegsplatz verlassen und den positiven Trend fortsetzen.

Formstarke Deutzer fordern die 09er Deutz ist das Team der Stunde und sammelte beeindruckende zehn Punkte aus den letzten vier Spielen – dabei trotzte man sogar den Schwergewichten aus Bonn und Aachen Punkte ab.Deutz-Trainer Omid Akhavan fordert von seinem Team, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und keine Nachlässigkeiten zuzulassen: „Wir müssen da anfangen, wo wir aufgehört haben – alles andere ist alternativlos. Wir müssen alles mit 100% Überzeugung angehen und als eine absolut geschlossene Einheit auftreten.“ Während die Gäste versuchen werden, ihren knappen Vorsprung in der Tabelle zu verteidigen, will Deutz den Schwung der Erfolgsserie nutzen, um mit einem Heimsieg an den 09ern vorbeizuziehen. In der aktuellen Verfassung scheint die Akhavan-Elf nur schwer zu schlagen zu sein, sofern sie die geforderte Geschlossenheit erneut auf den Platz bringt.

Rheinsüd will den Aachen-Punkt veredeln Obwohl Rheinsüd mit 25 Punkten aktuell auf Rang 5 steht, ist der Vorsprung auf die gefährliche Zone trügerisch. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano unterstreicht die enorme Bedeutung der Partie und warnt davor, die Tabellensituation falsch zu interpretieren: „Das wird für uns ein sehr wichtiges Spiel. Mit einem Sieg könnten wir Abstand nach unten halten. Wenn wir nicht punkten, dann wird es wieder eng. Wiehl ist in einer ähnlichen Lage wie wir. In diesem Spiel werden Kleinigkeiten entscheiden.“ Besonderen Fokus legt Adriano auf den psychologischen Faktor. Zuletzt gelang Rheinsüd ein beachtlicher Punktgewinn gegen den Spitzenreiter Alemannia Aachen – ein Ergebnis, das im Team neue Energie freigesetzt hat: „Wir haben viel Kraft aus dem Punktgewinn gegen Aachen genommen. Jetzt wird sich zeigen, wie wertvoll der Punkt war.“ Für die Gäste ist die Situation, nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge, noch bedrohlicher. Um aus dem Keller herauszukommen, müssen sie gegen die defensiv stabilen Kölner mutig agieren. Rheinsüd hingegen will den „Bonuspunkt“ gegen Aachen mit einem Dreier gegen einen direkten Konkurrenten vergolden und sich damit endgültig aller Abstiegssorgen entledigen.

Morgen, 17:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd FV Wiehl 2000 FV Wiehl 17:30 PUSH

Stolpert Aachen auch in Düren? Das Schlusslicht 1. FC Düren empfängt den Tabellenführer Alemannia Aachen. Auf dem Papier scheint die Sache klar, doch die aktuelle Gemütslage beider Teams sorgt für eine spannungsgeladene Ausgangslage. Während Düren mit nur einem Sieg aus den letzten zehn Spielen mit dem Rücken zur Wand steht, ist die Alemannia nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge ins Wanken geraten und spürt Fortuna Köln im Nacken. Düren-Coach Samir Ouindi ist sich der Außenseiterrolle bewusst, wittert aber genau in dieser Konstellation eine Chance „Aachen ist Tabellenführer und es wird sehr schwer, was zu holen. Wir versuchen mit allem, was wir haben, doch etwas Zählbares mitzunehmen. Es wird nicht leicht, aber unmöglich ist es auch nicht. Wir werden alles raushauen.“ Für die Alemannia ist ein Sieg Pflicht, um die Spitzenposition zu verteidigen. Jeder weitere Punktverlust könnte diese kosten. Düren hingegen braucht im Überlebenskampf dringend ein Erfolgserlebnis.

Eilendorf fordert den SC West Nach einem spielfreien Wochenende kehren die Eilendorfer mit frischen Kräften zurück und stehen vor einer Bewährungsprobe gegen eines der spielstärksten Teams der Liga. Während der SC West nach der knappen Derby-Niederlage gegen Fortuna Köln auf Wiedergutmachung brennt, geht es für die Gäste um wichtige Punkte, um den Puffer auf die Abstiegsränge zu wahren. Eilendorfs Coach Nico Kampsmann weiß um die Schwere der Aufgabe an der Meyer-Allee, zeigt sich aber kämpferisch: „Uns erwartet eine sehr schwierige Aufgabe bei einem spielerisch starken Gegner – dort zu spielen ist immer eklig. Nach einem freien Wochenende sind wir wieder bei voller Energie und können aus dem Vollen schöpfen. Die Jungs sind heiß, haben Bock und sind definitiv bereit, drei Punkte mitzunehmen.“

Morgen, 19:00 Uhr SC West Köln West Köln SV Eilendorf SV Eilendorf 19:00 PUSH