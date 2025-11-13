Setzt der VfR Aalen seine Serie auch in Backnang fort?

Am Sonntag tritt der VfR Aalen um 14:30 Uhr bei der TSG Backnang an. Nach dem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den SV Oberachern will der Tabellenführer seine beeindruckende Serie in der Oberliga Baden-Württemberg weiter ausbauen.

Der VfR Aalen reist als ungeschlagener Tabellenführer nach Backnang. 13 Siege und drei Unentschieden aus 16 Spielen sowie ein Torverhältnis von 37:8 sprechen für die aktuelle Dominanz der Aalener. Das jüngste 5:1 gegen den SV Oberachern untermauert die offensive wie defensive Stabilität der Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari.

Klarer Heimsieg als nächstes Ausrufezeichen

Beim deutlichen Erfolg über den SV Oberachern überzeugte Aalen in allen Mannschaftsteilen. Benjamin Kindsvater (33.), Vico Meien (39.), Niklas Antlitz (48.), Jascha Döringer (67.) und Sasa Maksimovic (73., Foulelfmeter) sorgten für die Tore des Spitzenreiters. Der VfR zeigte eine konsequente Chancenverwertung, variablen Offensivfußball und ließ auch nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Mehmet Güzelcoban (57.) keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen.

TSG Backnang als unangenehmer Gegner

Die TSG Backnang geht als Tabellenzehnter in das Duell. Mit 19 Punkten aus 16 Partien und einem Torverhältnis von 25:30 steht die Mannschaft im Mittelfeld, ist aber im eigenen Stadion stets gefährlich. Fünf Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen zeigen, dass die Backnanger in dieser Saison schwer einzuschätzen sind.

Konzentration auf die eigene Stärke

Für den VfR Aalen gilt es, an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Mit 37 erzielten Toren stellt das Team die beste Offensive der Liga, während die Abwehr mit nur acht Gegentreffern den Maßstab für Stabilität setzt. Auch in Backnang soll die Mischung aus Ballkontrolle, Disziplin und Effizienz wieder den Unterschied machen.

Druck auf den Verfolger aus Mannheim

Durch den jüngsten Erfolg hat der VfR Aalen einen Vorsprung auf den VfR Mannheim von vier Punkten. Die Mannheimer bleiben mit 38 Zählern (37:9 Tore) der ärgste Verfolger, doch Aalen kann mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung festigen. Das Ziel ist klar: Die Mannschaft will ungeschlagen in die Winterpause gehen und die starke Hinrunde mit einem weiteren Erfolg krönen.

Ein Wiedersehen

Der VfR Aalen steht vor einem anspruchsvollen Auswärtsspiel, geht jedoch mit viel Selbstvertrauen und mannschaftlicher Geschlossenheit in die Partie. Nach dem überzeugenden Sieg gegen den SV Oberachern will der Tabellenführer seine Serie fortsetzen und die Tabellenführung weiter ausbauen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt erneut in der Balance zwischen stabiler Defensive, kreativem Mittelfeldspiel und zielstrebiger Offensive – Tugenden, die den VfR bislang zum Maß aller Dinge in der Oberliga Baden-Württemberg gemacht haben. Zudem ist das Spiel am Sonntag ein Wiedersehen für Trainer Beniamino Molinari, der in der Oberliga-Saison 2017/2018 die Backnanger trainiert hatte.