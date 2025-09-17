Setzt der VfL Halle 96 gegen Empor Glauchau seinen Höhenflug fort?

– Foto: Horst-Dieter Koch

Der 6. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd bringt interessante Duelle im oberen Drittel und wichtige Bewährungsproben im Tabellenkeller.

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital SG Union Sandersdorf Sandersdorf

Der SC Freital geht mit Rückenwind ins Heimspiel. Beim 5:0 in Wernigerode war die Mannschaft über 90 Minuten klar überlegen, dominierte in allen Bereichen und stellte die Partie schon vor der Pause praktisch auf Sieg. Philip Weidauer traf doppelt, auch die Defensive ließ nichts anbrennen. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen bleibt Freital erster Verfolger des Spitzenreiters. Union Sandersdorf dagegen musste zuletzt eine bittere Pleite hinnehmen. Gegen Rudolstadt führte die Elf nach einem Doppelschlag von Pascal Sauer früh mit 2:0, doch am Ende standen sie nach drei Treffern von Sven Rupprecht mit leeren Händen da. Diese Niederlage war ein schmerzlicher Rückschlag und verdeutlicht die Anfälligkeit in der Defensive. Nun trifft Sandersdorf auf einen Gegner, der gerade auf der Euphoriewelle schwimmt.

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB 1921 Krieschow Krieschow

Einheit Rudolstadt zeigte beim 3:2 in Sandersdorf eine beeindruckende Moral. Zweimal schlug Sven Rupprecht nach Rückstand zu und drehte mit drei Toren die Partie fast im Alleingang. Mit diesem Kraftakt unterstrich Rudolstadt seine Ambitionen, in der Spitzengruppe mitzuspielen. Krieschow dagegen musste eine 1:2-Heimniederlage gegen Plauen verkraften. Zwar gelang Luca Grimm kurz nach dem 0:2 der Anschluss, doch mehr war nicht drin. Mit neun Punkten bleibt Krieschow in Reichweite der oberen Plätze, doch die Niederlage offenbarte, dass die Mannschaft in engen Spielen noch an Abgeklärtheit fehlt. Das Duell in Rudolstadt verspricht Spannung, weil beide Teams im oberen Drittel mitmischen wollen. ---

Der VFC Plauen überzeugte beim 2:1 in Krieschow. Tyron Profis und Valentin Sponer brachten die Mannschaft in Führung, ehe es nach dem Anschlusstreffer von Luca Grimm noch einmal eng wurde. Am Ende stand ein wichtiger Auswärtssieg, der Plauen mit zehn Punkten in die Verfolgerrolle brachte. Für den 1. SC Heiligenstadt war das 1:1 gegen den RSV Eintracht 1949 immerhin ein kleiner Lichtblick. Maciej Wolanski traf per Handelfmeter zum Ausgleich, nachdem Luca Krüsemann die Gäste in Führung gebracht hatte. Mit zwei Punkten bleibt Heiligenstadt jedoch tief unten drin. Im schweren Auswärtsspiel in Plauen wird es für die Mannschaft darum gehen, erneut Stabilität zu zeigen. ---

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach Bischofswerdaer FV 08 BFV 08

Der VfB Auerbach musste sich in Grimma mit einem 2:2 zufriedengeben. Zwar brachte Felix Hache das Team per Foulelfmeter kurz vor Schluss zum Ausgleich, doch insgesamt war es ein Spiel, das Auerbachs Schwächen offenbarte. Defensiv zu anfällig, offensiv zu inkonsequent – deshalb bleiben die Vogtländer bei nur fünf Punkten hängen. Bischofswerda zeigte gegen Halberstadt eine ansprechende Leistung, wurde aber nicht belohnt. Jonas Krautschick traf zwar spät, doch da stand es nach Toren von Silvio Rust und Pascal Hackethal schon 0:2. Am Ende hieß es 1:2 und damit eine Niederlage, die den Verein in den Tabellenkeller drückt. In Auerbach geht es für beide um dringend nötige Punkte. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB Empor Glauchau VfB Glauchau

Der VfL Halle 96 bleibt das Maß aller Dinge. Beim 2:0 in Stendal zeigte der Spitzenreiter seine Klasse. Joel Marks und Jegor Jagupov erzielten die Treffer, während die Defensive erneut sicher stand. Mit 20:5 Toren in fünf Spielen unterstreicht Halle seine Stärke. Empor Glauchau dagegen konnte beim 1:1 gegen Bautzen einen Punkt ergattern. Lucien Hertel brachte sein Team früh in Führung, doch noch vor der Pause glich Jannik Käppler aus. Trotz des Punktgewinns hängt Glauchau im Mittelfeld fest. Für den Aufsteiger ist die Partie in Halle ein echter Härtetest. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen FC Einheit Wernigerode Wernigerode

Der FSV Budissa Bautzen holte beim 1:1 in Glauchau wenigstens einen Zähler. Nach dem frühen Rückstand durch Lucien Hertel war es Jannik Käppler, der den Ausgleich erzielte. Doch insgesamt bleibt Bautzen mit nur sechs Punkten hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Einheit Wernigerode steckt mitten in der Krise. Das 0:5 zuhause gegen Freital offenbarte große Schwächen, sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau. Mit nur drei Punkten ist Wernigerode Tabellen-14. und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Das Gastspiel in Bautzen wird zur Charakterprobe. ---

Der RSV Eintracht 1949 nahm aus Heiligenstadt ein 1:1 mit. Luca Krüsemann erzielte die Führung, doch Maciej Wolanski glich per Handelfmeter aus. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen ist der Start solide, doch die Offensive blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Der FC Grimma erkämpfte zuhause gegen Auerbach ein 2:2. Alexander Vogel brachte die Gastgeber zwischenzeitlich in Führung, ehe Felix Hache per Elfmeter ausglich. Grimma hat bislang nur vier Punkte auf dem Konto und steht unter Druck. Gegen den RSV Eintracht wird es ein Duell zweier Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollen. ---