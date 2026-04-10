Setzt der SV Breberen seinen Erfolgslauf gegen Dynamo fort?

In einem Nachholspiel der Kreisliga A hat sich der SV Brachelen durch einen 1:0-Erfolg beim SV Waldenrath/Straeten auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Dynamo Erkelenz geschoben. Allerdings haben die Hauptkonkurrenten Union Würm/Lindern und der SC Selfkant noch zwei beziehungsweise drei Partien nachzuholen.
In Waldenrath hatte Ron van Kessel in der 39. Minute die große Chance zur Gästeführung, scheiterte aber mit einem Handelfmeter. Torlos ging es in die Pause.
Das Tor des Tages fiel nach etwas mehr als einer Stunde: Henrik Hayen traf für Brachelen zum 1:0 (64.). Alle Bemühungen der Gastgeber blieben anschließend ohne Ertrag, sodass es beim knappen Auswärtssieg blieb. Kurz vor dem Abpfiff sah zudem Waldenraths Felix Bertrams die Rote Karte.
Am 22. Spieltag kommt es am Sonntag zum Topspiel zwischen dem SC Selfkant und dem SV Brachelen. Mit einem Heimsieg würde Selfkant wieder an Brachelen vorbeiziehen. Der SV zeigte sich zuletzt allerdings in starker Form: Vor dem Erfolg in Waldenrath gab es ein klares 6:2 gegen den SV Roland Millich.
Lange Zeit hatte Union Würm/Lindern an der Spitze gestanden, ehe einige Niederlagen folgten. In einem Nachholspiel am Ostermontag trennte sich das Team zu Hause 2:2 von Millich – nachdem zuvor alle Heimspiele gewonnen worden waren. Die Elf von Trainer Sean King steht nun bei 41 Punkten und damit einen Zähler hinter Brachelen. Am Sonntag muss Union beim SV Waldenrath/Straeten antreten.
Im Abstiegskampf sieht es derzeit nur für Grün-Weiß Karken wirklich düster aus: Mit lediglich neun Punkten beträgt der Rückstand auf den Vorletzten VfR Übach-Palenberg bereits fünf Zähler. Karken hilft deshalb wohl nur ein Heimsieg gegen den TuS Rheinland Dremmen, der sich zuletzt zwar gut verkaufte, am vergangenen Spieltag aber mit 2:4 gegen Dynamo Erkelenz verlor.
Ein enges Rennen im Tabellenkeller liefern sich derzeit der VfR Übach-Palenberg, der SV Scherpenseel-Grotenrath und der FSV Geilenkirchen. Während der FSV auswärts bei Germania Rurich antreten muss, empfängt Scherpenseel Millich, das auf den fünften Auswärtssieg der Saison hofft. Übach-Palenberg spielt beim Oberbrucher BC an der Carl-Diem-Straße. Die Gäste sind seit zwei Partien ungeschlagen, der OBC verlor dagegen zuletzt zweimal in Folge.
In starker Verfassung präsentiert sich der SV Breberen, der alle vier Rückrundenspiele gewonnen hat. Nun wartet allerdings eine Aufgabe, die bislang noch keiner lösen konnte: Breberen empfängt Spitzenreiter Dynamo Erkelenz, der in 20 Spielen noch keinen Punkt abgegeben hat.
In einer weiteren Partie erwartet der SV Golkrath auf eigener Anlage Union Schafhausen II.