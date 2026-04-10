Setzt der SV Breberen seinen Erfolgslauf gegen Dynamo fort? Kreisliga A: Alle vier Partien in der Rückrunde entschied der SV Breberen für sich. Nun wartet jedoch das Kräftemessen mit Ligaprimus Dynamo Erkelenz. Dahinter kommt es zum Verfolgerduell zwischen Brachelen und Selfkant. von Michael Moser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Breberen will nachlegen – Foto: Miriam Senft

In einem Nachholspiel der Kreisliga A hat sich der SV Brachelen durch einen 1:0-Erfolg beim SV Waldenrath/Straeten auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Dynamo Erkelenz geschoben. Allerdings haben die Hauptkonkurrenten Union Würm/Lindern und der SC Selfkant noch zwei beziehungsweise drei Partien nachzuholen.

Hayen mit dem goldenen Treffer In Waldenrath hatte Ron van Kessel in der 39. Minute die große Chance zur Gästeführung, scheiterte aber mit einem Handelfmeter. Torlos ging es in die Pause. Das Tor des Tages fiel nach etwas mehr als einer Stunde: Henrik Hayen traf für Brachelen zum 1:0 (64.). Alle Bemühungen der Gastgeber blieben anschließend ohne Ertrag, sodass es beim knappen Auswärtssieg blieb. Kurz vor dem Abpfiff sah zudem Waldenraths Felix Bertrams die Rote Karte.

Am 22. Spieltag kommt es am Sonntag zum Topspiel zwischen dem SC Selfkant und dem SV Brachelen. Mit einem Heimsieg würde Selfkant wieder an Brachelen vorbeiziehen. Der SV zeigte sich zuletzt allerdings in starker Form: Vor dem Erfolg in Waldenrath gab es ein klares 6:2 gegen den SV Roland Millich. Lange Zeit hatte Union Würm/Lindern an der Spitze gestanden, ehe einige Niederlagen folgten. In einem Nachholspiel am Ostermontag trennte sich das Team zu Hause 2:2 von Millich – nachdem zuvor alle Heimspiele gewonnen worden waren. Die Elf von Trainer Sean King steht nun bei 41 Punkten und damit einen Zähler hinter Brachelen. Am Sonntag muss Union beim SV Waldenrath/Straeten antreten.