Setzt der Gladenbacher SC seinen Höhenflug im Derby fort?
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Der siebenmal hintereinander ungeschlagene Tabellendritte empfängt am Sonntag Türk Gücü Breidenbach, Weidenhausen stellt sich bei Mitaufsteiger Nordkreis vor +++
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord sind alle heimischen Teams am Sonntag (15 Uhr) gefordert. Im Hinterland-Derby zwischen Gladenbach und dem FC Türk Gücü Breidenbach will der siebenmal in Folge ungeschlagene GSC seinen Höhenflug fortsetzen. Nicht weniger Spannung verspricht das Aufsteigerduell zwischen der SG Nordkreis und dem VfL Weidenhausen. Der Sieger kann in der Tabelle einen ordentlichen Sprung machen. Daneben empfängt die SG Silberg/Eisenhausen den TSV Michelbach.