Setola und dann lange nichts

Die Winterpause hat gerade erst angefangen. Das gibt uns die Möglichkeit auf die Torschützenlisten der verschiedenen Ligen zu blicken. Heute ist die Kreisliga Mannheim in unserer Serie dran und wir geben einen Überblick.

Biagio Setola befindet sich in einer herausragenden Form. Der 28-Jährige Stürmer des ASV Feudenheim steht bei 17 Toren und damit gleich fünf Treffer vor seinem härtesten Verfolger, Burak Gülmez vom SV Enosis Mannheim. Dahinter lauern drei Kicker mit jeweils zehn Treffern.

Wichtig zu wissen: FuPa ist ein Mitmach-Portal. Falls ein Spieler in der Auflistung fehlt, dann liegt das daran, dass von seinem Verein die Daten nicht regelmäßig eingetragen wurden. Damit dies in Zukunft nicht mehr passiert, meldet euch einfach in der FuPa-Vereinsverwaltung ein, darüber könnt ihr für die Teams eures Vereins alle relevanten Daten einpflegen.

