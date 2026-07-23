Setliste auf der Bank

Da dieser Aufenthalt in erster Linie dem Konzert der Toten Hosen in Köln geschuldet war, werde ich mal versuchen, die Setliste des Konzerts, welches nach dem gleich beschriebenen Spiel stieg, einzubauen.

Der folgende Text enthält den Bericht zum letzten Spiel während des Familienurlaubs im Rheinland.

Mein ursprünglicher Plan war es, geschwind wie die Opel-Gang nach Bonn zu fahren und dort den Testkick des Bonner SC gegen den MSV Duisburg zu sehen. Das wäre aber nur gegangen, wenn meine Frau mitgemacht hätte.

Allerdings hatte sie darauf keine Lust.

Vermutlich war sie immer noch sauer, dass ich ihr die Bank aus dem Südstadion in Gelsenkirchen nicht mitgebracht habe. Ich musste also umplanen. Die Show muss ja weitergehen.

Also fiel meine Wahl auf den U19-Kick zwischen Bayer Leverkusen und der Düsseldorfer Fortuna.

Das erschien mir passend, war doch das Konzert der Düsseldorfer Hosen nachher in Köln genauso ein Auswärtsspiel wie das Spiel der U19 der Düsseldorfer Fortuna.

Für Lucas war die Spielansetzung auch fein, auch wenn er noch mal explizit darauf hinwies, dass wir Bonn durchaus auch hätten gucken können, hätten wir einfach die Bank aus’m Haidekamp mitgenommen.

Aber so parkte ich mein Auto nahe dem Chempark in Leverkusen und erinnerte mich plötzlich an das Ende unserer Hochzeitsreise vor 16 Jahren … Damals waren wir nach London und Paris noch auf dem Weg nach Langenfeld hier falsch ausgestiegen und mussten noch eine Station bis zum wartenden Auto laufen. Fühlte sich gerade so an wie: Wir waren nie weg.

Direkt mit dem Anpfiff fläzte ich mich auf die kleine Tribüne des JLZ Kurtekotten und dachte so bei mir: Genieß es, du lebst nur einmal.

Und auch die Laune der Natur meinte es heute gut, denn das Wetter war zwar warm, aber bei Weitem nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen, und es war bedeckt.

Unter den Wolken erreichte mich eine WhatsApp, dass Lucas komplett verpennt hatte und es nicht schaffen würde noch herzukommen … Na ja, Schicksal.

Das Spiel plätscherte mittlerweile vor sich hin und die Düsseldorfer erwiesen sich keinesfalls als schlechte Nachbarn, sondern ließen Bayer ziemlich viel gewähren.

Ein Großteil des anwesenden Publikums hielt es, nach den Reaktionen zu urteilen, mit der Fortuna und phasenweise reagierten die Zuschauer, als hätten sie ein altes Fieber.

Dabei ging es nur mit einem 2:1 für Bayer in die Kabinen.

Ich nutzte die Pause, um das hier alles einfach mal auf mich wirken zu lassen.

Wann see ich dieses kleine Stadion direkt an einer Bahnstrecke wohl wieder?

Ein bisschen Sorgen machten mir die drei Szene-Nasen von Bayer, die sich ganz in meine Nähe gesetzt hatten. Aber sie suchten weder nach Hoppern, noch sangen sie ein Liebeslied für den Bayer. Willkommen in Deutschland … zur Testspielsaison.

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielten die jungen Leverkusener das 3:1. Und alle sagen das: Das ist ja ein taktisch wertvoller Zeitpunkt.

Ich machte mich unmittelbar nach diesem Treffer auf den Weg ins Casino, um mir eine Cola zu holen.

Draußen vor der Tür (des Casinos) nahm ich den ersten großen Schluck, während auf dem Platz jemand einem gefoulten Spieler zuschrie: Steh auf, wenn du am Boden bist.

Ich ließ mich auf einer Bank an der Stirnseite des Platzes nieder.

Siedend heiß fiel mir dabei ein, dass ich vergessen hatte, dem Beuteltier Bescheid zu geben, dass ich quasi vor ihrer Tür Fußball gucke.

Schade, ich hätte sie und ihren Freund gerne getroffen. Die beiden nennt man ja hinter vorgehaltener Hand Bonnie & Clyde des Bayer.

Nun gut, das war mein Verschulden und so saß ich halt alleine auf der Bank. Die war zwar nicht so gemütlich wie die, die ich aus Gelsenkirchen hätte mitbringen können, aber ich würde mir hier trotzdem das Wort zum Sonntag anhören. Oder jemand könnte mir hier erzählen, was früher einmal war.

Auf dem Platz mühte sich Düsseldorf um den Anschluss, aber die Werkself war offenbar der Meinung, dass im Fußball nicht alles aus Liebe passiert und dass die Gäste hier nicht bei Wünsch dir was waren.

Leverkusen war ganz klar die bessere Mannschaft und nicht mal, wenn überraschend Hier kommt Alex Ristic spontan die Leitung der U19 der Fortuna übernommen hätte, wäre hier noch was gegangen.

Das Spiel wurde pünktlich und mit einem 3:1 für Leverkusen abgepfiffen und ich stellte mir die Frage: Should I Stay or Should I Go? Ich war mir mit mir selbst, wie immer, niemals einer Meinung und an Tagen wie diesen hätte ich gerne noch mehr Fußball gesehen.

Auf dem Weg nach draußen begutachtete ich noch einige Aufkleber rund um den Spielort.

Dabei fiel mir auf, dass die antifaschistischen Botschaften deutlich in der Mehrheit waren. Irgendwie beruhigend in Zeiten, in denen manche offenbar von einem Deutschland träumen, in dem längst überwunden geglaubte Zeiten wieder willkommen sind. Und vielleicht ist jeder Aufkleber, der eine neue „Kristallnaach“ herbeisehnt, am Ende auch nur der ziemlich widerliche Schrei nach Liebe eines Menschen, der ganz dringend ein bisschen weniger Hass in seinem Leben gebrauchen könnte.

Damit neigte sich der Urlaub zwischen Leverkusen, Köln und Düsseldorf dem Ende entgegen. Und was da alles passiert war. Da fühlt man sich direkt Pushed Again für die nächste Urlaubsplanung.

Gedankenverloren stand ich noch kurz am Auto, bis meine innere Stimme sagte: Trink aus … wir müssen gehen. Und recht hatte sie. Ich trank den Rest meiner Cola und startete den Motor. Ich winkte dem JLZ Kurtekotten noch mal einen schönen Gruß auf Wiedersehen und war einfach froh über diesen schönen Urlaub mit Familie und Freunden. Wer von solchen Menschen umgeben ist, weiß: You’ll Never Walk Alone.

Ich liebe das Leben!

Und ich hab’s geschafft. Die Setliste ist komplett im Text verschwunden.

Mal gucken, wer alle Titel findet.

der Kutten König