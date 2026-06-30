Sesay und Seblene bleiben trotz Abstieg an Bord

Besonders die Verlängerung von Amadou Sesay werten die Verantwortlichen als wichtiges Signal. Trotz mehrerer Angebote anderer Vereine entschied sich der Offensivspieler dafür, den eingeschlagenen Weg beim SV Newroz weiter mitzugehen und den personellen wie sportlichen Umbruch aktiv zu begleiten. Der Verein sieht in dieser Entscheidung ein klares Bekenntnis zum gemeinsamen Projekt. Sesay soll auch künftig sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen.

Seblene will nach Verletzung neu angreifen Ebenfalls für eine weitere Saison zugesagt hat Khalil Seblene. Der offensive Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Spielzeit zum SV Newroz gewechselt, wurde jedoch früh durch eine Verletzung zurückgeworfen und konnte sein Potenzial nur selten auf dem Platz zeigen. Mit vollständiger Fitness soll Seblene in der Bezirksliga nun eine deutlich größere Rolle übernehmen. Die Verantwortlichen setzen dabei insbesondere auf seine Spielübersicht und seine Qualitäten im Offensivspiel.