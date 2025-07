Servus Wacker: Tobias Hofbauer verabschiedet sich nach Österreich

Der SV Wacker Burghausen muss einen weiteren Abgang hinnehmen: Verteidiger Tobias Hofbauer , gebürtiger Niederbayer aus Simbach am Inn, verlässt den SVW arbeitsbedingt und schließt sich dem österreichischen Mitte-Regionalligisten Union Gurten an.

Damit endet auch der eigentlich noch bis Sommer 2026 datierte Vertrag zwischen den Salzachstädtern und dem 24-Jährigen mit sofortiger Wirkung – über die Ablösemodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Ausgebildet wurde der 1,84 Meter große Linksfuß im Nachwuchsleistungszentrum des SV Wacker Burghausen, ehe er sich 2016 für einen Wechsel in die U17 des TSV 1860 München entschied. Nach drei Spielzeiten beim Löwen-Nachwuchs wechselte Hofbauer zurück nach Burghausen, woraufhin ihn sein Weg im Sommer 2021 zum SV Schalding-Heining in die Regionalliga Bayern führte. Nach einem Jahr bei den Grün-Weißen aus Passau zog es Hofbauer zurück nach Oberbayern zum SV Erlbach, wo er als Innenverteidiger in zwei Spielzeiten insgesamt 64 Einsätze (vier Tore) in der Bayernliga Süd verzeichnen konnte.



Nach der Meisterschaft in der Saison 2023/2024 ging es für Hofbauer erneut zurück zum SV Wacker Burghausen, wo er in der vergangenen Spielzeit vorwiegend als linker Verteidiger in insgesamt 23 Regionalliga-Begegnungen auf dem Rasen stand. Nun trennen sich die Wege zwischen dem 24-Jährigen und seinem Jugendverein zum dritten Mal und Hofbauer wird ab der kommenden Saison für Union Gurten auflaufen. Am Freitag, den 11. Juli 2025 kommt es dann um 19 Uhr bereits zum ersten Wiedersehen zwischen dem 24-Jährigen und dem SV Wacker Burghausen, wenn die Salzachstädter zum Testspiel bei den Oberösterreichern antreten.

Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, lässt zum Abgang wissen: "Tobias hat uns mitgeteilt, dass er aufgrund seiner neuen Arbeitsstelle den Aufwand unter nahezu professionellen Bedingungen nicht stemmen kann. In Gurten kann er am späten Abend trainieren und hat ein deutlich geringeres Pensum an Trainingseinheiten, sodass er Arbeit und Fußball verbinden kann. Hofi war bereits im Burghauser Nachwuchsleistungszentrum, kennt den SV Wacker Burghausen dementsprechend seit klein auf und hätte als junger, talentierter Spieler mit Regionalliga-Erfahrung ebenfalls super in unser Konzept gepasst. Nichtsdestotrotz möchten wir uns natürlich bei ihm für den Einsatz im schwarz-weißen Trikot bedanken und wünschen ihm sportlich wie privat alles erdenklich Gute!"