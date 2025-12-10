Servos hört auf als Trainer

Nach zwei erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie der 2. Herrenmannschaft wird Trainer Sven Servos den Verein zum Ende der laufenden Saison verlassen. Der Grund für diese Entscheidung ist ein ganz persönlicher: Sven möchte sich im Sommer 2026 einen lang gehegten Traum erfüllen – Schützenkönig in seinem Heimatdorf Frimmersdorf zu werden.

„Ich werde dem Verein weiterhin die Treue halten und mich als Unterstützung in Bereichen anbieten, wo ich gebraucht werde.“, betont Servos. Damit macht er deutlich, dass sein Abschied vom Traineramt kein Abschied vom Verein ist.

Das sportliche Highlight seiner Amtszeit bleibt unvergessen: der Aufstieg in der vergangenen Saison von der Kreisliga C zurück in die Kreisliga B. Mit Leidenschaft, Teamgeist und einer klaren Linie führten Sven und dessen Co Trainer Heinz Woop die Mannschaft zu diesem großen Erfolg. Für viele Spieler war Sven nicht nur Trainer, sondern auch Motivator und Vorbild.

Der Vorstand bedauert die Entscheidung

Die Vereinsführung reagierte mit Bedauern, aber auch mit Verständnis auf die Entscheidung. „Natürlich hätten wir Sven gerne weiter als Trainer behalten. Aber wir respektieren seine persönlichen Pläne und freuen uns darauf, ihn in anderer Funktion im Verein zu sehen“, heißt es aus dem Vorstand. In welcher Position Sven künftig aktiv sein wird, soll sich in den kommenden Monaten zeigen.

Ausblick

Bis zum Saisonende wird Sven Servos alles daransetzen, die Mannschaft bestmöglich zu betreuen und die Saison erfolgreich abzuschließen. Der Verein bedankt sich schon jetzt für seinen Einsatz und seine Verdienste – und wünscht ihm viel Erfolg bei der Erfüllung seines Traums.