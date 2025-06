Serkan Pacali wechselt von Neuwerk zur SpVg Odenkirchen

Noch sind die Transferaktivitäten im Amateurfußball in vollem Gange, und kurz vor dem Ende der Wechselfrist, nach der Wechsel nur noch mit Amateurvertrag möglich sind, wenn ein Spieler sich nicht bis zum Monatsende abgemeldet hat, kommt es innerhalb der Bezirksliga in Mönchengladbach noch zu einem spannenden Wechsel. Denn Serkan Pacali entschied sich für einen Wechsel von den Sportfreunden Neuwerk an die Beller Mühle zur SpVg Odenkirchen.