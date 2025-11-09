Der Siegeslauf der DJK Ammerthal geht weiter. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Seriöse Ammerthaler machen frühzeitig alles klar Landesliga Nordost, Sonntag: Rösl-Mannschaft schlägt Weisendorf verdient mit 3:0

Der zehnte Sieg in Serie ist perfekt. Tabellenführer DJK Ammerthal marschiert in der Landesliga Nordost unbeirrt weiter. Am Sonntag feierte das Team von Trainer Tobias Rösl einen blitzsauberen und hochverdienten 3:0 (3:0)-Heimerfolg gegen den ASV Weisendorf. Bereits zur Halbzeit war der Drops im Grunde gelutscht.

In den ersten 45 Minuten agierte die DJK effizient mit ihren Möglichkeiten, zog durch die Tore von Michael Janner (12.), Marco Wiedmann (24.) und Dominik Haller (35.) auf 3:0 davon. Darauf fanden die Gäste aus Mittelfranken vor 250 Zuschauern keine Antwort mehr; im zweiten Durchgang hatte das Geschehen etwas von einem besseren Trainingsspiel. Bereits am kommenden Mittwoch sind die Oberpfälzer wieder im Einsatz – beim Nachholspiel in Weißenburg.









Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aufgrund der Spielabsage letzte Woche haben wir eine intensive Trainingswoche stattfinden lassen. Wir haben super-seriös gespielt. Ich kann nach der Trainingswoche und wie seriös das heutige Spiel angegangen wurde, kann ich der Mannschaft nur ein Lob aussprechen. Wir haben eine sehr gute Selbstverständlichkeit drin; die Mannschaft hat den absoluten Willen, die Spiele zu ziehen. Das sind wichtige Faktoren, dass man zum Schluss ganz oben steht.“



Bernd Fuchsbauer (Trainer ASV Weisendorf): „Glückwunsch an Ammerthal. Die Geschichte ist schnell erzählt. Nach 30 Minuten war das Ding – verdientermaßen – gegessen. Wir haben zu einfach die Bälle hergegeben und die Tore bekommen. In der zweiten Halbzeit war es ein besseres Testspiel unter Wettkampfbedingungen. Ich bin überzeugt davon, dass Ammerthal den Wiederaufstieg schafft.“





Alles auf einen Blick:



DJK Ammerthal: Christopher Sommerer, Daniel Gömmel, Dennis Weidner, Henrik Brüggen, Marco Kaiser (62. Jan-Luis Knisch), Fabio Pirner, Dominik Haller, Manuel Mutove (77. Martin Popp), Marco Wiedmann, Simon Pirner (62. Anton Shynder), Michael Janner - Trainer: Tobias Rösl

ASV Weisendorf: Felix Schütz, Julian Scharschmidt (29. Daniel Bretting), Tim Fierus, Yannick Prell, Tobias Geyer, Tim Schmidt, Jan Steidl, Andreas Schmidt, Yanníck Beuschel (77. Manuel Wild), Ajdin Rastoder (46. Karim Oldenburg), Artan Selmani (23. Adin Mehic) - Trainer: Bernd Fuchsbauer

Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Michael Janner (12.), 2:0 Simon Pirner (24.), 3:0 Dominik Haller (35.)