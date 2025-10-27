Serientäter TSV Kareth: Ü40 bleibt das Nonplusultra Die Lappersdorfer sichern sich einmal mehr den Meistertitel der B-Senioren und fahren nächstes Jahr zur „Bayerischen“

Mit einem 6:1-Heimsieg am vergangenen Freitagabend gegen die SG Bernhardswald / Pettenreuth / Altenthann sorgten die B-Senioren des TSV Kareth für einen torreichen Saisonabschluss. Mit 25 Punkten aus zehn Spielen (Bilanz 8/1/1) und 52:18 Toren holte sich das Team erneut die Meisterschaft. Nur ein Saisonspiel ging verloren, oft gab es sehr deutliche Siege.



In der Liga mit sechs Mannschaften wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Der Zweitplatzierte, die SG Brunn / Laaber / Endorf / Duggendorf, wies am Ende satte acht Punkte Rückstand auf. Auf den weiteren Rängen folgten im Endklassement der FC Oberhinkofen, der FC Phönix Regensburg, der FC Mintraching und die SG Bernhardswald.



„Damit holte sich der TSV Kareth-Lappersdorf den Meistertitel bereits zum achten Mal in Folge. Seit der ersten Teilnahme am Punktspielbetrieb im Jahr 2018 stand das Team am Saisonende immer an der Tabellenspitze“, berichtet und gratuliert der Oberpfälzer Seniorenspielleiter Christian Wolfram. Im Rahmen des letzten Punktspiels der Saison 2024/25 nahm Regensburgs BFV-Kreisvorsitzender Harald Greß die Meisterehrung vor. Er überreichte Ball und Urkunde an den Karether Spielführer Stefan Zizlsperger.



Die Lappersdorfer Routiniers dürften damit im kommenden Jahr erneut an der Bayerischen Meisterschaft der B-Senioren teilnehmen. Dort könnten Namen wie der 1. FC Nürnberg oder der FC Bayern München warten. Termin und Austragungsort stehen noch nicht fest. In der Vorwoche hatte sich die SG BSC/VfB Regensburg zum Bezirks-Champion bei den A-Senioren (Ü32) gekürt.